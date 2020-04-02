طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وحار بالإمارات ومعتدل فى البحرين

تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الطقس غير المستقر، حيث تتوقع الأرصاد سقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة فى السعودية، أما فى البحرين فيتوقع الخبراء أن يكون طقسا معتدلا، وفى الامارات فيتوقع الخبراء ارتفاع درجات الحرارة بالامارات .

السعودية



توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى السعودية تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، نجران ، مكة المكرمة ، الرياض ،الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالى وجنوبى غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 15-42 كمساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كمساعة ، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع فى مملكة البحرين اليوم الأربعاء سيكون تعالى معتدلا و غائمًا جزئيًا فى وقت لاحق.

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ثم تتحول إلى شرقية بوجه عام عند المساء و تصل سرعتها من 10 إلى 15 عقدة أحيانًا.

ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام، درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 20%.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد بالامارات، أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً، يصبح غائماً أحياناً ليلاً غرباً، مع ارتفاع فى درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية 18 – 30 كمس تصل إلى 38 كمس أحياناً.

وقال المركز ــ فى نشرته اليومية ــ إن الموج الخليج العربى يكون خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثانى عند الساعة 07:01 والجزر الأول عند الساعة 14:15 الجزر الثانى عند الساعة **:** وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 17:51 المد الثانى عند 03:48 والجزر الاول عند الساعة 10:10 والجزر الثانى عند الساعة 23:13.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 34 21 90 35 دبى 35 22 85 30 الشارقة 33 21 85 35 عجمان 29 20 85 30 أم القيوين 30 19 85 35 رأس الخيمة 36 19 80 30 الفجيرة 28 21 75 30 العين 34 21 85 20 ليوا 36 18 75 20 الرويس 32 19 80 35 السلع 31 20 85 30 دلما 31 20 80 25 طنب الكبرى 30 21 80 35 طنب الصغرى 30 21 80 35 أبو موسى 30 21 80 35