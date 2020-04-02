اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 02:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

طالب مصرى عائد من فرنسا: الدولة رجعتنا بلدنا واتعاملنا أحسن معاملة.. فيديو

الخميس، 02 أبريل 2020 01:13 م
طالب مصرى عائد من فرنسا: الدولة رجعتنا بلدنا واتعاملنا أحسن معاملة.. فيديو الطالب حسام
كتب خالد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جدل كبير أثير فى الأيام والساعات الأخيرة، بسبب العائدين من الخارج بسبب تفشى وباء فيروس كورونا فى العالم، وذلك على خلفية رفض العائدين تحمل تكاليف إقامتهم فى الحجر الصحى بالفنادق لمدة أسبوعين، وظهور العديد من الشائعات بسوء المعاملة فى المطار وفى الفندق.
 
a81c8ee4-0e3a-4c65-9981-bbcbf63bcdad
 
حسام، أحد العائدين من فرنسا، حيث كان يدرس هناك، كشف فى فيديو نشره عبر "فيس بوك"، حقيقة هذه الشائعات، وكيف تعامل معهم الأمن، وكيف كانت المعاملة فى الفندق، والمطار.
 
 
وقال فى الفيديو الذى نشره عبر حسابه:"أنا حسام طالب مصرى فى فرنسا، وكنت عائد فى رحلة باريس القادمة إلى القاهرة، يوم 31 مارس، وما حدث معنا لا يجب أن يمر بدون أن نتحدث عنه، ولابد أن نتحدث عن كل ما حدث، لأنه ظهرت إشاعات عن المعاملة السيئة".
 
وتابع حسام، "احنا طلعنا من المطار .. كان في حاجات كتير المفروض نعمل استمارات وتوقيع، وكان فى ورقة بتقول أننا هنقعد فى فندق على نفقتنا الشخصية، طبعا الناس كلها اللى طلعت على الطيارة لو دخلوها فندق كبير وده اللى حصل، فى ناس ماعندهاش القدرة المادية انها تتدفع المبلغ ده، كل الناس وقعت الورقة، والناس ركبت الطيارة".
 
وأضاف، "أولا الطيارة كانت هايلة، المضيفات كانوا بيعاملون كويس، الأكل كان لطيف، والطيارة كان جوها حلو، وشغلونا أغانى، والطلوع والنزول مريح، وكل حاجة كانت كويسة، وأول ما وصلنا المطار، كانوا بياخدو كل 10 علشان يكشفوا علينا ويشوفوا لو حد عنده اى حاجة، وكل 10 عشرة بيكشفوا بياخدوهم على الفنادث اللى جنب فى المطار على طول، أول ما وصلنا الفندق أخدنا المفاتيح بتاعتنا، وكان لسه الأسعار كام وكده، لأن ناس كتيركانت عاوزة تعرف الأسعار، علشان لو مش هيقدروا يدفعوا، فقالوا إن لسه ماتحددش السعر".
 
واستطرد حسام، "تانى يوم صحيت على صوت زعيق فى طرقة الفندق، ولقيت ناس كتير ماسكة الشنط بتاعتها، وعمالين يزعقوا، نزلت أشوف فى ايه، وطبعا الفندق ده كان فيه رحلة باريس ورحلة لندن، واتضح أن الليلة بـ 900 جنيه للفرد، و1600 لو فردين قاعدين فى نفس الأوضة، طبعا هو مبلغ كبير ومش هختلف معاهم، وصعب أى حد يقدر يدفعه، يعنى فى الأسبوعين 12 ألف جنيه للفرد، وبدأ يحصل هرج ومرج لكن أفراد الشرطة منعت الناس من الخروج".
 
وتابع حسام: "اللى ضايقنى أن فى ناس كتيرة ظهرت وقالت دول كانوا بيعاملونا وحش، وبيضربونا، والأكل منتهى الصلاحية، وكل الكلام ده عار عن الصحة، وانا أول مرة أشوف كده، فالدولة المصرية رجعتنا بلدنا، وكمان الشرطة عاملتنا كويس، والأطباء والممرضين، فى منتهى الرقى، وتنظيم رهيب، وكل واحد خد المفتاح بتاعه يدخل اوضته بكل سهولة، وانا منبهر من كل ده، انا طبعا مع الناس اللى مش هتقدر تدفع الفلوس ديه، لكن فى أساليب أفضل من كده، مش بإننا نضيع كل المجهود اللى الدولة عملته علشان ترجعنا بلدنا ولأهلنا، فأنا حابب أرسل رسالة لرسالة الجمهورية والرئيس والحكومة والداخلية والصحة والسياحة، لأن كل دول مشتركين اننا نرجع بلدنا، والتنسيق والتنظيم اللى حصل، وخرجت رئاسة الجمهورية تعلن تكفلها بالموضوع، فأنا بشكر كل واحد، وأولهم الرئيس السيسى، لأن الراجل ده بيعمل شغل كويس للبلد، وللأسف ناس كتير بتنتقده، ومش معاه، لكن أنا شخصيا مبسوط من كل حاجة بيعملها، وأتمنى نوقف اشاعات ونحترم الدولة اللى بتحترمنا وبتحاول تساعدنا فى أى حاجة احنا مش قادرين عليها، انا بس حبيت ابعت الفيديو ده اوضح اللى حصل بالظبط".
 
 

الحجر الصحي

كورونا

كورونا مصر

فيروس كورونا

كورونا فى مصر

كورونا اليوم

اعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر اليوم

اخر مستجدات كورونا في مصر اليوم

عدد حالات فيروس كورونا في مصر

شكل فيروس كورونا

اخبار كورونا بمصر

كم عدد حالات كورونا اليوم في مصر

كورونا ميتر

اعراض فيروس كورونا

اعراض كورونا ٢٠٢٠

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

ننشر أماكن 312 منفذًا للإصلاح الزراعى لتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض

ننشر أماكن 312 منفذًا للإصلاح الزراعى لتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض

10 أرقام هامة فى الموازنة العامة الجديدة "2020-2021".. تعرف عليها

10 أرقام هامة فى الموازنة العامة الجديدة "2020-2021".. تعرف عليها

"التموين" تواصل صرف السلع المدعمة ضمن مقررات أبريل لليوم الثانى

"التموين" تواصل صرف السلع المدعمة ضمن مقررات أبريل لليوم الثانى

زوجة تقيم دعوى طلاق بعد 6 شهور من زواجها: "اكتشفت أنى مش بحبه"

زوجة تقيم دعوى طلاق بعد 6 شهور من زواجها: "اكتشفت أنى مش بحبه"

المرور تنسق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس بسبب الشبورة

المرور تنسق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس بسبب الشبورة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة