اليوم السابع
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طالب فلبينى يستخدم طابعة ثلاثية الأبعاد فى تصنيع أقنعة حماية للأطباء

الخميس، 02 أبريل 2020 05:20 ص
طالب فلبينى يستخدم طابعة ثلاثية الأبعاد فى تصنيع أقنعة حماية للأطباء كمامة _ صورة أرشيفية
مانيلا (رويترز)

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استغل تلميذ فى الفلبين وقت فراغه على أفضل ما يكون وقام بتصنيع العشرات من دروع الوجه البلاستيكية باستخدام طابعته ثلاثية الأبعاد وذلك فى مسعى لحماية الأطقم الطبية التى تكافح حالات الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا.

 

وتمكن ماركوس تشو (16 عاما) من تجهيز أكثر من 80 شاشة حماية ويحتفظ بصور لها أثناء استخدامها من قبل الأطقم الطبية التى تكافح فى الخطوط الأمامية والمعرضة لخطر الإصابة بالفيروس شديد العدوى فى ظل النقص المتزايد فى أدوات الحماية.

 

وقال التلميذ "أشعر أنها فرصتى للمساعدة أخيرا فى وضع خطير للغاية حتى ولو على نحو بسيط"، وفى بداية الأمر استخدم تشو تصميما من مصدر متاح على الانترنت لتصنيع نظارات وقاية لكنه اكتشف فى نهاية الأمر وسيلة لتحسين التصميم يمكن من خلالها أن يكون الانتاج أسرع وباستخدام مواد أقل.

 

وتبرعت عائلته بأقنعة حماية الوجه إلى أربع مستشفيات فى العاصمة الفلبينية مانيلا.

 

 


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