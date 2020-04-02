ضبط 4200 كمامة و60 زجاجة كحول وتحرير 147 محضر مخالفات بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج، تحرير 147 محضرا تموينبا متنوعا، خلال حملات مكبرة بالتعاون بين جهاز حماية المستهلك، والتموين، ومباحث التموين، والتفتيش الصيدلي، والعمل على ضبط أسعار السلع وحماية المواطنين من المغالاة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الاستعداد لمجابهة أى تداعيات تستجد لحماية المواطنين وتأمين احتياجاتهم الاساسية اليومية.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 9 محاضر للمخالفين، عدم إعلان عن الأسعار، كما تم ضبط أحد المحلات التجارية فى حيازتها سلع مجهولة المصدر، حيث تم ضبط 200 عبوة كريم، و900 كيس مواد قاتلة للحشرات، بالإضافة إلى 500 كانيولا، و80 مرهم كريم للجلد، و90 علبة لاصق طبي، و25 جهاز ترمومتر رقمى.

كما تم تحرير عدد 6 محاضر عدم إعلان أسعار، وتم تحرير محضر حيازة سلع مجهولة المصدر لمخزن مستلزمات طبية به عدد 4200 كمامة، و60 زجاجة كحول .

من جانبه، قال محمد إبراهيم وكيل مديرية التموين، إنه تم تنفيذ حملات مكبرة على سوق الجملة بسوهاج وكذلك أسواق التجزئة بالمحافظة، وتبين أن هناك معروض بكميات مناسبة إلا أن أسعارها شهدت ارتفاع طفيف فى مختلف السلع ما عدا البطاطس والبصل.

وأوضح أنه تم عقد اجتماع مع كبار تجار الجملة والتجزئة، وتم شرح مستجدات الأحداث وما طرأ من تغير فى أسعار السلع الواردة، وخلص الاجتماع إلى تعهد من كبار التجار بالالتزام بهامش ربح صغير إلى أقصى درجة فى هذه الأيام لمراعاة ظروف المواطنين فى هذه الفترة، حيث أن الأسعار ترد لهم من خارج المحافظة أعلى من ذى قبل وتعهدوا بالالتزام بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى مخالف منهم.

وأضاف أنه تم تكليف 5 لجان للمرور على أسواق التجزئة بالمحافظة، وأسفرت عن تحرير عدد 12 محضرا، وعدد 44 محضرا متنوع بالإدارات الفرعية، وبتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والمخابز ومحلات البقالة التموينية، تم تحرير 76 محضرا متنوعا بالإدارات الفرعية بمراكز المحافظة المختلفة.

ولفت إلى أنه تم التنسيق بين المديرية وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لمتابعة أسواق الجملة بمراكز المحافظة " سوق المراغة، وسوق المنشاة، وسوق جرجا" خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه جارى توفير كميات من اللحوم والدواجن المجمدة من الشركة المصرية لتجارة الجملة فرع سوهاج.