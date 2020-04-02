اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 05:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 4200 كمامة و60 زجاجة كحول وتحرير 147 محضر مخالفات بسوهاج

الخميس، 02 أبريل 2020 05:02 م
ضبط 4200 كمامة و60 زجاجة كحول وتحرير 147 محضر مخالفات بسوهاج كمامات - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة سوهاج، تحرير 147 محضرا تموينبا متنوعا، خلال حملات مكبرة بالتعاون بين جهاز حماية المستهلك، والتموين، ومباحث التموين، والتفتيش الصيدلي، والعمل على ضبط أسعار السلع وحماية المواطنين من المغالاة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الاستعداد لمجابهة أى تداعيات تستجد لحماية المواطنين وتأمين احتياجاتهم الاساسية اليومية.

 

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 9 محاضر للمخالفين، عدم إعلان عن الأسعار، كما تم ضبط أحد المحلات التجارية فى حيازتها سلع مجهولة المصدر، حيث تم ضبط  200 عبوة كريم، و900 كيس مواد قاتلة للحشرات، بالإضافة إلى 500 كانيولا، و80 مرهم كريم للجلد، و90 علبة لاصق طبي، و25 جهاز ترمومتر رقمى.

 

كما تم تحرير عدد 6 محاضر عدم إعلان أسعار، وتم تحرير محضر حيازة سلع مجهولة المصدر لمخزن مستلزمات طبية به عدد 4200 كمامة، و60 زجاجة كحول .

 

من جانبه، قال محمد إبراهيم وكيل مديرية التموين، إنه تم تنفيذ حملات مكبرة على سوق الجملة بسوهاج وكذلك أسواق التجزئة بالمحافظة، وتبين أن هناك معروض بكميات مناسبة إلا أن أسعارها شهدت ارتفاع طفيف فى مختلف السلع ما عدا البطاطس والبصل.

 

وأوضح أنه تم عقد اجتماع مع كبار تجار الجملة والتجزئة، وتم شرح مستجدات الأحداث وما طرأ من تغير فى أسعار السلع الواردة، وخلص الاجتماع إلى تعهد من كبار التجار بالالتزام بهامش ربح صغير إلى أقصى درجة فى هذه الأيام لمراعاة ظروف المواطنين فى هذه الفترة، حيث أن الأسعار ترد لهم من خارج المحافظة أعلى من ذى قبل وتعهدوا بالالتزام بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى مخالف منهم.

 

وأضاف أنه تم تكليف 5 لجان للمرور على أسواق التجزئة بالمحافظة، وأسفرت عن تحرير عدد 12 محضرا، وعدد 44 محضرا متنوع بالإدارات الفرعية، وبتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والمخابز ومحلات البقالة التموينية، تم تحرير 76 محضرا متنوعا بالإدارات الفرعية بمراكز المحافظة المختلفة.

 

ولفت إلى أنه تم التنسيق بين المديرية وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لمتابعة أسواق الجملة بمراكز المحافظة " سوق المراغة، وسوق المنشاة، وسوق جرجا" خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه جارى توفير كميات من اللحوم والدواجن المجمدة من الشركة المصرية لتجارة الجملة فرع سوهاج.

 


سوهاج

كمامة

مباحث تموين سوهاج

حملة تموينية بسوهاج

جهاز حماية المستهلك

حملة التفتيش الصيدلى بسوهاج

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الداخلية تضبط ربع مليون كمامة ومطهر بمخزن غير مرخص

الخميس، 02 أبريل 2020 12:50 م

ضبط كمية من الكحول والكمامات داخل مخزن أدوية بدون ترخيص ببنى سويف (صور)

الخميس، 02 أبريل 2020 12:09 م

الأجهزة الرقابية تداهم مصانع بير السلم لمنع إنتاج الكحول المغشوش والكمامات مجهولة المصدر .. "تجار الأوبئة" يستغلون حاجة الناس لأدوات مكافحة كورونا لانتاجها من مواد غير مصرح بها.. وتحريز 50 طن مخلفات

الخميس، 02 أبريل 2020 11:03 ص

ضابط شرطة بمرور السويس يوزع كمامات وجونتات على المواطنين خوفًا من كورونا.. صور

الخميس، 02 أبريل 2020 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

التعليم: حافز لمدرسي الثانى الابتدائى حتى 30 يونيو بمعدل 1000جنيه شهريا

التعليم: حافز لمدرسي الثانى الابتدائى حتى 30 يونيو بمعدل 1000جنيه شهريا

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليمنى لتعويض غياب أحمد فتحى؟

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليمنى لتعويض غياب أحمد فتحى؟

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة