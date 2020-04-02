ضبط مخزن مستلزمات طبية بدون ترخيص ومصادرة 560 ألف قطعة بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حى شرق الاسكندرية، ضبط مخزن مستلزمات طبية بدون ترخيص ومصادرة أكثر من 560 ألف عبوة أدوات طبية، حيث تمكنت قوات شرطة مباحث التموين بحي شرق من ضبط مخزن للمستلزمات الطبية بدون ترخيص بها مايزيد عن 560 ألف عبوة أدوات طبية من؛ كمامات ومطهرات وسرنجات وأربطة طبية وغيرها من الأدوات وصادرت الحملة كل الكمية المُخزنة.

وأشار بيان صادر من حى شرق الاسكندرية، إلى أنه تم تحرير محضر برقم 7136 لعام 2020م جنح بقسم شرطة سيدي جابر لمالك المخزن، وجاري العرض على النيابة.

يأتى ذلك استمرارًا للحملات المستمرة التي تقوم بها مباحث التموين لضبط اسعار السلع ومنع إحتكارها ومصادرة السلع الغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، قد شدد على التعامل بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لإستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر، وقد تم تكثيف حملات التموين و الاحياء للتصدى لمن تسول له نفسة التلاعب فى أسعار السلع الاساسية أو المستلزمات الطبية، كما أصدر تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، ومتابعة أعمال رفع القمامة و مداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.

يذكر أن مديرية التموين بالإسكندرية، قامت بضبط مصنع يقوم بتصنيع الكمامات بدون ترخيص لذلك الغرض بمنطقة برج العرب وتم ضبط وتحريز عدد 151850 كمامة مجهولة المصدر، وبدون بيانات ومعدة للتسويق، بالإضافة إلى التحفظ على 15 رول قماش مجهول المصدر لتصنيع الكمامات وبدون بيانات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام؟.

الأدوات الطبية



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