صيانة 12 مسجدا بمركز طهطا بتكلفة 3 ملايين جنيه ضمن مبادرة إعمار المساجد

سوهاج - محمود مقبول

وافقت وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، على إنهاء جميع الإجراءات القانونية الخاصة بأعمال الطرح والإسناد لصيانة 12 مسجدا بقرى ونجوع مركز طهطا بسوهاج ، على أن يتم البدء الفعلى للتنفيذ ، خلال أيام ، صرح بذلك النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

جاء ذلك بعد موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية ، على توفير مبلغ 3 ملايين جنيه ، دعم إضافى لصالح ميزانية وزارة الأوقاف تضاف للمخصصات المالية لمديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج ، لعمل صيانة لـــ 12 مسجد بنطاق مركز ومدينه طهطا ، وذلك استجابة لطلب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان نائب طهطا بسوهاج

ومن جانبه، قال النائب مصطفى سالم ، أن ما هناك عدد كبير من مساجد طهطا دخلت أعمال صيانة والترميم وأعادة التأهيل والفرش وغيرة ضمن فعاليات "حملة إعمار بيوت الله “ والتى قام بأطلاقها منذ فترة ومستمر فى هذه المبادرة لتشمل جميع مساجد وزوايا طهطا تباعا ، وأن الأعمال الخاصة بصيانة 12 مسجدا بدائرة طهطا ، بلغت التكلفة الخاصة بها 3 ملايين جنية بعد الانتهاء من أعمال الطرح والاسناد .

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن أعمال الصيانة تشمل مساجد الرحمة بقرية كوم روى "الشيخ رحومه" و التوحيد ببقرية السوالم و السلام بقرية الشيخ زين الدين وعلم الدين بقرية بنهو والقدس بقرية عرب بخواج وال أبو شامه بقرية الهريف البحرى ومسجد ال صالح بقرية كوم بدر والتوحيد بنجع المصابحة بقرية الخذندارية والرحمن بقرية نزالى داود وأبو بكر الصديق بنجع الشريف بقرية الصوامعة غرب و الخواريف بقرية الشيخ زين الدين و مسجد نزلة نصر بقرية الصفيحة.