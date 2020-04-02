اليوم السابع
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صور.. وصول أجهزة عناية مركزة جديدة وإسعاف لمستشفى جامعة المنصورة لمواجهة كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 05:38 م
صور.. وصول أجهزة عناية مركزة جديدة وإسعاف لمستشفى جامعة المنصورة لمواجهة كورونا الإسعاف الجديدة
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور الشعراوى كمال مدير عام مستشفى جامعة المنصورة، عن وصول أجهزة ومشتملات وحدة عناية الخير وتضم 4 أجهزة صدمات للقلب، و37 جهاز تنفس صناعى للعناية المركز الجديدة، و51 سرير عناية مركزة بمشتملاته.

 

 جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة نسرين صلاح عميد كلية الطب، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى، بسرعة إنشاء عناية مركزة لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا فى حالة تزايد أعداد المصابين ضمن الإجراءات التى تقوم بها المستشفى فى إطار الاستعدادات لمواجهة فيروس كرونا المستجد.

 

كما أعلن عن استلام سيارة إسعاف جديدة "إسعاف عناية مركزة" مجهزة لنقل الحالات الحرجة من وإلى المستشفى.

 

وأشار الشعراوى إلى ان الإسعاف شامل التجهيزات الطبية و الهندسية، طبقا للمواصفات القياسية لوزارة الصحة وتشمل، جهاز تنفس صناعى، جهاز مراقبة الوظائف الحيوية، جهاز الصدمات الكهربائية، نقالة ترولى أساسية، نقالة كرسى متطورة، نقالة ظهر صلبة بالاحزمة، جهاز سكر، جهاز ضغط، طقم تثبيت رقبة وجبائر، 2 أسطوانة أكسجين سعة الواحدة 10 لتر، منظار حنجرى، أنابيب حنجرية، ممرات هوائية، حقيبة اسعافات متنقلة، حقيبة إنعاش.

 

وتابع الشعراوى، أن مشتملات العناية المركزة الجديدة وسيارة الإسعاف الجديدة تمت بتبرعات من المجتمع المدنى ورجال الأعمال لمساندة الدولة فى هذه الظروف جزء من الموازنة .

 

ويهيب الشعراوى برجال الأعمال وأهل الخير ومؤسسات المجتمع المدنى فى استمرار دعم مستشفى جامعة المنصورة للانتهاء من تجهيز العناية المركزة و مواجهة فيروس كرونا المستجد.

 

أجهزة عناية مركزة جديدة وإسعاف لمستشفى جامعة المنصورة (1)
أجهزة عناية مركزة جديدة وإسعاف لمستشفى جامعة المنصورة

 

أجهزة عناية مركزة جديدة وإسعاف لمستشفى جامعة المنصورة (2)
أجهزة عناية مركزة جديدة وإسعاف لمستشفى جامعة المنصورة 

 

أجهزة عناية مركزة جديدة وإسعاف لمستشفى جامعة المنصورة (5)
أجهزة عناية مركزة جديدة وإسعاف لمستشفى جامعة المنصورة 

 

أجهزة عناية مركزة جديدة وإسعاف لمستشفى جامعة المنصورة (6)
أجهزة عناية مركزة جديدة وإسعاف لمستشفى جامعة المنصورة 

 

أجهزة عناية مركزة جديدة وإسعاف لمستشفى جامعة المنصورة (7)
أجهزة عناية مركزة جديدة وإسعاف لمستشفى جامعة المنصورة

الدقهلية

أخبار الجامعات

جامعة المنصورة

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فيروس كورونا

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