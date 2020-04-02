اليوم السابع
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صور.. وزارة النقل تواصل تطهير أتوبيسات السوبر جيت واستراحات الركاب ضد كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 02:27 م
صور.. وزارة النقل تواصل تطهير أتوبيسات السوبر جيت واستراحات الركاب ضد كورونا وزارة النقل تواصل تعقيم وتطهير أتوبيسات السوبرجيت واستراحات الركاب ضد كورونا
كتب رضا حبيشى

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أكدت وزارة النقل تواصل أعمال تعقيم وتطهير أتوبيسات السوبرجيت التابعة للوزارة واستراحات الركاب بخطوط ومسارات أتوبيسات الشركة كافة ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأطلقت وزارة النقل حملة موسعة لتعقيم كافة قطاعاتها من موانئ ومقرات هيئات وشركات تابعة لها ومشروعات طريق وكبارى وقطارات حديد وخطوط مترو أنفاق من شركة المترو ضمن إجراءات الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشملت الحملة أطلقت تطهير وتعقيم كافة القطارات والمحطات بالسكة الحديد والمترو ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.

وزارة النقل تواصل تعقيم وتطهير أتوبيسات السوبرجيت واستراحات الركاب ضد كورونا (1)
وزارة النقل تواصل تعقيم وتطهير أتوبيسات السوبرجيت واستراحات الركاب ضد كورونا (1)

 

وزارة النقل تواصل تعقيم وتطهير أتوبيسات السوبرجيت واستراحات الركاب ضد كورونا (2)
وزارة النقل تواصل تعقيم وتطهير أتوبيسات السوبرجيت واستراحات الركاب ضد كورونا (2)

 

 

وزارة النقل تواصل تعقيم وتطهير أتوبيسات السوبرجيت واستراحات الركاب ضد كورونا (3)
وزارة النقل تواصل تعقيم وتطهير أتوبيسات السوبرجيت واستراحات الركاب ضد كورونا (3)

 

 

وزارة النقل تواصل تعقيم وتطهير أتوبيسات السوبرجيت واستراحات الركاب ضد كورونا (4)
وزارة النقل تواصل تعقيم وتطهير أتوبيسات السوبرجيت واستراحات الركاب ضد كورونا (4)

 


 


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