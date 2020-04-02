اليوم السابع
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صور.. وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 12:20 م
صور.. وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا
كتب رضا حبيشى

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أكدت وزارة النقل إصدارها تكليفات باستمرار أعمال تعقيم وتطهير كافة مواقع مشروعات الطرق والكبارى ومعدات شركات المقاولات العاملة فى مشروعات تابعة لها ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

كانت وزارة النقل أطلقت حملة موسعة لتعقيم كافة قطاعاتها من موانئ ومقرات هيئات وشركات تابعة لها وقطارات حديد وخطوط مترو أنفاق من شركة المترو ضمن إجراءات الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشملت الحملة أطلقت تطهير وتعقيم كافة القطارات والمحطات بالسكة الحديد والمترو ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.

وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (1)
وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (1)

 

وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (2)
وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (2)

 

 

وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (3)
وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (3)

 

 

وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (4)
وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (4)

 

 

وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (5)
وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (5)

 

 

وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (6)
وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (6)

 

 

وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (7)
وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (7)

 

 

وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (8)
وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (8)

 

 

وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (9)
وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (9)

 

 

وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (10)
وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (10)

 

 

وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (11)
وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (11)

 

 

وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (12)
وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (12)

 

 

وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (13)
وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (13)

 

 

وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (14)
وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (14)

 

 

وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (15)
وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (15)

 

 

وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (16)
وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (16)

 

 

وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (17)
وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (17)

 

 

وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (18)
وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (18)

 

 

وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (19)
وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (19)

 

 

وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (20)
وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (20)

 

 

وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (21)
وزارة النقل تكلف باستمرار تعقيم مواقع مشروعات الطرق والكبارى ضد كورونا (21)

 


 


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