اليوم السابع
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صور.. مهاجرون عالقون على الحدود المكسيكية الأمريكية

الخميس، 02 أبريل 2020 05:14 ص
صور.. مهاجرون عالقون على الحدود المكسيكية الأمريكية مهاجرون داخل مخيم لاجئين فى المكسيك
كتب وكالات

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تحتجز السلطات المكسيكية، مئات المهاجرين العالقين على الحدود المكسيكية الأمريكية خوفا من تفشى فيروس كورونا المستجد، وتحاول تقديم الدعم الطبى والمساعدات الغذائية لهم يأتى ذلك فى الوقت الذى قررت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إرسال أكثر من 500 جندى إلى حدود الولايات المتحدة مع المكسيك لدعم مسؤولى الهجرة أثناء محاولتهم منع الأشخاص المصابين بفيروس كورونا من دخول الولايات المتحدة.

 

جاء ذلك بعد أن وافق وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر على طلب من وزارة الأمن الداخلى بطلب 540 جنديا لدعم عمليات الجمارك وحماية الحدود فى المنطقة الحدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

 

 

وقال مسؤول فى وزارة الأمن الداخلى "فى الوقت الذى يواجه فيه الأمريكيون تهديدًا شديدا فى مجال الصحة العامة والأمن القومى بسبب تفشى وباء (كوفيد-19)، يصبح من الضرورى أن يحصل العاملون فى تطبيق القانون على الدعم الذى يحتاجونه لمنع ما يهدد الصحة العامة من دخول البلاد عبر الحدود".

 

وأوضح أن القوات ستساعد ضباط حرس الحدود فى الكشف عن النشاط ورصده على الحدود، ويهدف الطلب لدعم مكتب الجمارك وحماية الحدود بسبب الضغط المتزايد على الضباط فى إجراء التدابير الصحية والأمنية، والولايات المتحدة لديها بالفعل نحو 5 آلاف جندى على الحدود، يُشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا فى المكسيك بلغ 1215 حالة وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

تجهيز الوجبات الغذائية
تجهيز الوجبات الغذائية

 

توقيع الكشف على طفل
توقيع الكشف على طفل

 

سيدة بجوار طفلتها فى مركز اللاجئين
سيدة بجوار طفلتها فى مركز اللاجئين

 

مهاجرون ينتظرون المساعدات
مهاجرون ينتظرون المساعدات

 

 


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