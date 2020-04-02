اليوم السابع
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ضمن مبادرة الرئيس "كلنا واحد"..

صور.. مديرية أمن الأقصر: منافذ أمان توفر سلعا مخفضة للمواطنين بمختلف المدن

الخميس، 02 أبريل 2020 02:14 م
صور.. مديرية أمن الأقصر: منافذ أمان توفر سلعا مخفضة للمواطنين بمختلف المدن مديرية أمن الأقصر تبدء تنظيم منافذ أمان للسلع الغذائية المخفضة
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدن محافظة الأقصر، اليوم الخميس، بدء تنظيم فعاليات منافذ أمان لتقديم السلع الغذائية بأسعار مخفضة لخدمة المواطنين، وذلك فى إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وإنطلاقا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، وذلك برعاية مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر.

وتم خلال تلك المنافذ تقديم  السلع الغذائية المختلفة من زيت وسكر ودقيق ومعلبات أغذية وفاكهة وخضروات ومجمدات من اللحوم والفراخ وغيرها بأسعار منافسة، وذلك فى إطار حرص الوزارة على إعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على أفضل المواد الغذائية والدعم فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ومكافحة إنتشاره بمصر.

وكان قد صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه بناءاً على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، تواصل المديرية من حملاتها اليومية للمرور علي المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وفروع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية، وذلك برفقة رجال إدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والإدارات التابعة للمديرية، وكذلك تلقى كافة الشكاوى على مدار الساعة للتدخل وحلها لخدمة المواطنين.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه خلال الحملات تم التأكد بأن الحالة التموينية منضبطة وجميع السلع متوفرة، كما يوجد مرور دائم ومستمر على جميع الأنشطة داخل المحافظة، وأسواق الخضار تعمل بكامل طاقتها مع توافر جميع أنواع الخضر والفاكهة، وتم التنبيه بكل حزم على ضرورة الإلتزام بالأسعار الإسترشادية والإعلان عنها، وجارى تحرير جنح أمن دولة طوارئ لكل المخالفين، كما تم المرور علي مطحن الإتحاد وأرمنت وإسنا وتم التأكد من صرف ثلاثة حصص للمخابز البلدية.

1 مديرية أمن الأقصر تبدء تنظيم منافذ أمان للسلع الغذائية المخفضة
 مديرية أمن الأقصر تبدء تنظيم منافذ أمان للسلع الغذائية المخفضة

 

أهالى لأقصر يتوافدون لشراء السلع المخفضة
أهالى لأقصر يتوافدون لشراء السلع المخفضة

 

توافد الأهالى على منافذ وزارة الداخلية بمدن الأقصر
توافد الأهالى على منافذ وزارة الداخلية بمدن الأقصر

 

توفير مخيمات بالسلع المخفضة لخدمة الأهالى بالاقصر
توفير مخيمات بالسلع المخفضة لخدمة الأهالى بالاقصر

 

سلع غذائية مخفضة بدعم مديرية أمن الأقصر
سلع غذائية مخفضة بدعم مديرية أمن الأقصر

 


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