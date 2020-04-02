اليوم السابع
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صور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق بشرم الشيخ

الخميس، 02 أبريل 2020 06:37 م
صور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق بشرم الشيخ محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد مشروعات قومية
جنوب سيناء فايزة مرسال

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تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولاته الميدانية بمدن المحافظة، فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعدم توقف عجلة الإنتاج، واستمرار المشروعات التنموية.

وقام اليوم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، تفقد خلالها عددًا من مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق، وفتح محاور جديدة، وعمل مشايات حضارية، منها الطريق الواصل ما بين الطريق الدائرى وسكن العاملين بحى النور، مرورًا بجامعة الملك سلمان، والهدف من الطريق هو ربط الطريق الدائرى بالأوسط بشارع السلام، دون وجود كبارى أو أنفاق أو أى إشارات مرورية، كما يشمل هذا المحور جامعة الملك سلمان والمدرسة اليابانية ومكاتب العمل والتموين والصحة والمحكمة ومحطة الركاب مما يوفر فرصًا هائلة للاستثمار، والطريق بطول 3 كم وبتكلفة 20 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن هذا العمل يدل على استمرار المشروعات التنموية بكافة مدن المحافظة، خاصة أن كل الطرق مفتوحة، فضلاً عن وصول  امدادات العمل دون أى إعاقة مما يحقق فرصا هائلة للاستمرار.

كما أشاد المحافظ بجهود كل العاملين بالمشروع والتقى عدد من عمال النظافة وشد من أزرهم وأعطاهم مكافآت فورية تقديرا لجهودهم، رافق المحافظ فى جولته اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ والعميد مصطفى عابدين مدير إدارة المرور بجنوب سيناء.

وقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتفقد وحدة تراخيص مرور شرم الشيخ وتابع العمل الجارى بعدد من الانشاءات بالوحدة منها مدرسة القيادة ومبنى إدارى وعدد من المخازن، ويهدف المشروع إلى توسعة الوحدة وتحويلها إلى مدينة مرورية متميزة.

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول للتخفيف عن كاهل المواطن والعمل على إنهاء كافة الإجراءات المرورية فى أبهى صورة، و رافق المحافظ فى جولته العميد مصطفى عابدين مدير إدارة المرور بجنوب سيناء، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.

وتستمر أعمال التعقيم بالمبانى الإدارية بمركز ومدينة نويبع وصالات السفر بميناء نويبع البحرى، فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها محافظة جنوب سيناء للوقاية من فيروس كورونا.

 

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد مشروعات قومية
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد مشروعات قومية
 
تعقيم وتطهير ميناء نويبع البحرى
تعقيم وتطهير ميناء نويبع البحرى
 
جانب من أعمال الرصف بجنوب سيناء
جانب من أعمال الرصف بجنوب سيناء
 
محافظ جنوب سيناء أثناء الجولة التفقدية اليوم
محافظ جنوب سيناء أثناء الجولة التفقدية اليوم

مدينة شرم الشيخ

مشروعات تنموية

طرق جنوب سيناء

الرصف في جنوب سيناء

وحده المرور بجنوب سيناء

ميناء نويبع

محافظ جنوب سيناء

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