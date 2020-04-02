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صور .. محافظة كفر الشيخ وزعت 11 ألف و 255 شريحة تابلت و التوزيع مستمر

الخميس، 02 أبريل 2020 04:49 م
صور .. محافظة كفر الشيخ وزعت 11 ألف و 255 شريحة تابلت و التوزيع مستمر اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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استمرت إجراءات توزيع شرائح التابلت علي طلاب الصف الأول الثانوى بالتعاون مع الشركة المصرية للإتصالات، حيث تم توزيع 11 ألف و 225 شريحة من 20 ألف 443 شريحة لطلاب وطالبات الصف الاول الثانوى، وجارى إستكمال التوزيع علي كافة طلاب الصف الأول الثانوى بمراكز ومدن المحافظة، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ.

و قالت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، إن الطلاب والطالبات توافدوا على ال 17مدرسة ب 13 إدارة تعليمية، التي خصصتها لتسليم شرائح التابت للطلاب ،مؤكدة أنها شددت على توفير استراحات للطلاب والطالبات في الهواء الطلق ، وتوفير كراسي لهم ، لإستراحتهم وتكون متباعدة ، وتيسر عملية تسليم الشريحه لهم،مشيرة إلى أنها أعلنت  أسماء المدارس التي ستستقبل الطلاب، ففي كل إدارة تعليمية مدرسة معدا كفر الشيخ تم تخصيص مدرستين مدرسة للطلاب وأخرى للطالبات .

وأضافت وكيل الوزارة ، أنها تابعت تطهير وتعقيم المدارس بالإدارات التعليمية ، وخاصة المدارس التي تم تخصيصها لتسليم الطلاب والطالبات شرائح التابلت للصف الأول الثانوي، ففي إدارة كفر الشيخ التعليمية تم تخصيص مدرستي شهيد الس

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن مديرية التربية والتعليم بالإشتراك مع الشركة المصرية للإتصالات المعنية بالخدمة، قامت بتجهيز 17 مدرسة موزعة بالإدارات التعليمية بالمحافظة، لتوزيع شرائح التابلت والتي تضمنت المدارس الآتية" دسوق الثانوية بنات بإدارة دسوق التعليمية، برج البرلس الثانوية المشتركة بإدارة برج البرلس التعليمية، صندلا الثانوية بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، فوه الثانوية المشتركة بإدارة فوه التعليمية، الحامول الثانوية بنات بإدارة الحامول التعليمية، زيان الرفاعى الثانوية بإدارة بلطيم التعليمية، سيدى سالم الثانوية بنات بإدارة سيدى سالم التعليمية، عابد عبدالعال الثانوية بنات بإدارة الرياض التعليمية، الشهيد أحمد صلاح مالك الثانوية بإدارة قلين التعليمية، بيلا الثانوية بنات بإدارة بيلا التعليمية، الشهيد أشرف قزاز الثانوية بإدارة سيدى غازي التعليمية، مطوبس الثانوية بنين بإدارة مطوبس التعليمية، الشهيد عزت الشافعي الثانوية، الشهيد سلام الثانوية، الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية، الشهيد هشام بركات الثانوية بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية "، موضحاً أن هذه الشريحة بمثابة خط إنترنت لتفعيل "التابلت المدرسي" على منصة الوزارة الإلكترونية، لتخدم كافة مدارس المرحلة الثانوية بالمحافظة .

ووجه محافظ كفرالشيخ، الأجهزة التنفيذية بالقيام بأعمال تطهير المدارس قبل وبعد الإنتهاء من توزيع شرائح التابلت علي الطلاب، بالإضافة إلى مراعاة وإتباع كافة الإرشادات والإجراءات الإحترازية والوقائية للطلاب وأولياء الأمور لمجابهة إنتشار فيروس كورونا، كذا توفير مقاعد كافية بالمدارس والحفاظ على ترك مسافات متباعدة بينهم، حفاظاً على عدم التكدس والإختلاط، مؤكداً على إزالة أي معوقات وتذليل كافة العقبات لتسهيل إجراءات التسليم.

محافظ كفر الشيخ يتابع إجراءات توزيع شرائح التابلت (1)
 

 

محافظ كفر الشيخ يتابع إجراءات توزيع شرائح التابلت (2)
 

 

محافظ كفر الشيخ يتابع إجراءات توزيع شرائح التابلت (4)
 

 

محافظ كفر الشيخ يتابع إجراءات توزيع شرائح التابلت (5)
 

 

محافظ كفر الشيخ يتابع إجراءات توزيع شرائح التابلت (6)
 

 

 
 

 


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