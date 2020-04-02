صور.. مجلس مدينة مطروح ينتهى من تطهير متحف روميل لمواجهة فيروس كورونا

مطروح - حسن مشالي

أعلن اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، عن استمرار تكثيف حملات تنفيذ خطة الرش والتعقيم للمنشآت العامة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المعاونة، وتم تطهير متحف كهف روميل، ومبني مكتب شرطة مكافحة المخدرات بمنطقة الكيلو 7، ضمن خطة تعقيم المصالح الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين.

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برفع درجات الاستعداد واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تنفذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية.

وتم تفعيل تعليمات محافظ مطروح، بتكثيف حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب، بالإضافة إلي زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا، من خلال وضع ملصقات للتعرف علي طرق الوقاية منه، وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين، بالإضافة إلي رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساءا.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، بان غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل علي مدار الساعة، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، لتلقي الشكاوى ومطالب المواطنين ، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات علي رقم 0464935266 _ 0464933158 .