اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 08:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مجلس مدينة مطروح ينتهى من تطهير متحف روميل لمواجهة فيروس كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 07:55 م
صور.. مجلس مدينة مطروح ينتهى من تطهير متحف روميل لمواجهة فيروس كورونا جانب من اعمال التطهير
مطروح - حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، عن استمرار تكثيف حملات تنفيذ خطة الرش والتعقيم للمنشآت العامة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المعاونة، وتم تطهير متحف كهف روميل، ومبني مكتب شرطة مكافحة المخدرات بمنطقة الكيلو 7، ضمن خطة تعقيم المصالح الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين.

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برفع درجات الاستعداد واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تنفذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية.

وتم تفعيل تعليمات محافظ مطروح، بتكثيف حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب، بالإضافة إلي زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا، من خلال وضع ملصقات للتعرف علي طرق الوقاية منه، وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين، بالإضافة إلي رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساءا.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، بان غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل علي مدار الساعة، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، لتلقي الشكاوى ومطالب المواطنين ، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات علي رقم 0464935266 _ 0464933158 .

 

تطهير متحف روميل بمطروح لمواجهة انتشار فيروس كورونا (1)
تطهير متحف روميل بمطروح لمواجهة انتشار فيروس كورونا 

تطهير متحف روميل بمطروح لمواجهة انتشار فيروس كورونا (2)
تطهير متحف روميل بمطروح لمواجهة انتشار فيروس كورونا 

تطهير متحف روميل بمطروح لمواجهة انتشار فيروس كورونا (3)
تطهير متحف روميل بمطروح لمواجهة انتشار فيروس كورونا 

تطهير متحف روميل بمطروح لمواجهة انتشار فيروس كورونا (4)
تطهير متحف روميل بمطروح لمواجهة انتشار فيروس كورونا
 

محافظة مطروح

تطهير المنشات

كورونا

شواطئ مطروح

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. حملة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدينة مرسى مطروح

الخميس، 02 أبريل 2020 05:41 م

ضبط 21 مخالفة تموينية ومواد غذائية و 700 لتر منظفات مجهولة المصدر بمطروح

الخميس، 02 أبريل 2020 04:13 م

صور.. مجلس مدينة مطروح ينتهى من رش وتطهير الكنائس لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:17 م

صور.. محافظ مطروح يكرم العاملين بهندسة كهرباء النجيلة لجهودهم في إصلاح الأعطال

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:02 م

تخصيص 9 مدارس لتسليم شرائح التابلت لطلاب الثانوية بمطروح.. تعرف عليها

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:22 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كهربا يستعيد ذكرياته فى قطاع ناشئين الأهلى بـ"صورة" مع كوكا وبيبو

كهربا يستعيد ذكرياته فى قطاع ناشئين الأهلى بـ"صورة" مع كوكا وبيبو

وزير التموين: جميع السلع تكفى لأكثر من 4 أشهر وجارى زيادة الاحتياطى.. فيديو

وزير التموين: جميع السلع تكفى لأكثر من 4 أشهر وجارى زيادة الاحتياطى.. فيديو

انفوجراف.. ماذا قال رئيس الوزراء عن الأسبوع المقبل وتطورات "كورونا" فى مصر؟

انفوجراف.. ماذا قال رئيس الوزراء عن الأسبوع المقبل وتطورات "كورونا" فى مصر؟

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

كريستيانو رونالدو الملياردير الأول فى تاريخ كرة القدم

كريستيانو رونالدو الملياردير الأول فى تاريخ كرة القدم

الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

التعليم: حافز لمدرسي الثانى الابتدائى حتى 30 يونيو بمعدل 1000جنيه شهريا

التعليم: حافز لمدرسي الثانى الابتدائى حتى 30 يونيو بمعدل 1000جنيه شهريا

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليمنى لتعويض غياب أحمد فتحى؟

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليمنى لتعويض غياب أحمد فتحى؟

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة