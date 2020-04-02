اليوم السابع
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صور.. قياس درجات حرارة عمال شركة غزل المحلة داخل مصانعهم

الخميس، 02 أبريل 2020 03:38 م
صور.. قياس درجات حرارة عمال شركة غزل المحلة داخل مصانعهم قياس درجات حرارة عمال شركة غزل المحلة
الغربية – مصطفى عادل

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شكلت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة لجانا مشتركة من القطاع الطبي والأمن الصناعي وأمن الشركة، لقياس درجات الحرارة لعمال الشركة داخل المصانع فى ثاني أيام العمل بعد توقف 15يوما.

وقامت الفرق بارتداء الكمامات والقفازات والمرور داخل جميع المصانع، وقطاعات الشركة،  وفحص العمال وقياس درجات حرارة كل عامل على حدى، فى إطار حرص الشركة على الاطمئنان على عمالها والحفاظ على سلامتهم.

فى الوقت الذي تقوم فيه فرق أخرى بتطهير المصانع والطرقات أولا بأول باستخدام الكلور والمطهرات، والتنبيه على رؤساء الأقسام والمشرفين بالإبلاغ فورا حال شعور أي عامل بأعراض سخونية أو تعب لنقله فورا للمستشفى للاطمئنان عليه.

واستأنفت  شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أعمالها  صباح امس الأربعاء بعد توقف استمر 15 يوما تنفيذا لقرار وزير قطاع الأعمال والشركة القابضة للغزل والنسيج، بعد ظهور حالتى اشتباه بفيروس كورونا بين العمال، حيث تستأنف الشركة العمل بثلث طاقتها العمالية بحوالي 4500 عامل فى جميع القطاعات المختلفة.

وأصدر مجلس إدارة الشركة منشورا،  جاء فيه منح العاملين بالشركة من أبناء قرية الهياتم إجازة استثنائية بأجر كامل نظرا لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بالقرية، وحفاظا على صحة وسلامة عمال الشركة، منح الموظفة الحامل والتي تعول أطفال أقل من 12سنة إجازة استثنائية بأجركامل، منح أصحاب الأمراض المزمنة والواردة بقرار مجلس الإدارة والبالغ عددهم ما يقرب من  5 آلاف عامل إجازة استثنائية بأجر كامل.

كما قررت الشركة عودة عمال مركز ومدينة المحلة للعمل اعتبارا من  الأربعاء 1 إبريل وحتى انتهاء القرار فى 15 إبريل من نفس الشهر، على أن يتم حضور الثلاث ورديات والأعمال النهارية من الساعة الـ8 صباحا، وحتى الرابعة عصرا نظرا لحالة الطوارئ التى تمر بها البلاد.

كما قررت الشركة منح عمال الشركة من خارج نطاق مركز ومدينة المحلة بالوردية النهارية إجازة بنسبة 50%من حضورهم توزع على مدار العام، وشدد مجلس إدارة الشركة خلال المنشور على قيام قطاع الأمن بمنع التجمعات العمالية أثناء دخول وخروج الورديات من بوابات الشركة الـ7،  وأثناء العمل، وغلق جميع البوفيهات الموجوده بالشركة طوال فترة سريان القرار.

كما يتم الإشراف الكامل من مديري الأقسام والإشراف على تنظيم دخول دورات المياه على ان يقوم الأمن بالمرور المفاجئ على البوفيهات ودورات المياه، وأن يقوم قطاع السلامة والصحة المهنية بتطهير جميع المصانع والمكاتب ودورات المياه قبل بدء العمل حفاظا على حياة العمال.

وطالب رئيس مجلس ادارة الشركة العمال بأخذ الحيطة والحذر فى جميع تعاملاتهم اليومية حفاظا على حياتهم من الإصابة بالفيروس.

يذكر أن الطاقة العمالية للشركة 14ألف و500عامل، وتم منح 5آلاف عامل مصابين بأمراض مزمنه، والعمال من خارج مركز المحلة وقرية الهياتم إجازة أيضا، بإجمالي مايقرب من 8500عامل،  وسوف تبدأ الشركة عملها بما يقرب من 4500عامل فقط  فى جميع قطاعات الشركة.

قياس درجات حرارة عمال شركة غزل المحلة (1)
 

 

قياس درجات حرارة عمال شركة غزل المحلة (2)
 

 

قياس درجات حرارة عمال شركة غزل المحلة (3)
 

 

قياس درجات حرارة عمال شركة غزل المحلة (4)
 

 

قياس درجات حرارة عمال شركة غزل المحلة (5)
 

 

قياس درجات حرارة عمال شركة غزل المحلة (6)
 

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