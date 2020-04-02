اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 02:38 م
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صور.. علامات ارشادية لتنظيم عملية صرف المعاشات فى مدارس وبريد بورسعيد

الخميس، 02 أبريل 2020 02:23 م
صور.. علامات ارشادية لتنظيم عملية صرف المعاشات فى مدارس وبريد بورسعيد أحد المواطنين أثناء صرفة معاشاه
بورسعيد – السيد فلاح

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أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،أنه تم إنتظام عمليات صرف معاشات شهر أبريل بمكاتب البريد والمدارس لليوم الثانى على مستوى المحافظة ، مع اتباع كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة .

وأضاف محافظ بورسعيد ، بإنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التى تمنع تكدس المواطنين أمام مكاتب البريد والمدارس ، وتوفير كراسى انتظار ، مشيرا إلى أن صرف المعاشات يتم طبقاً للجدول المعلن عنه.

وأكد العضبان ، أن ذلك يأتى فى إطار حرصه على صحة الموطنين ومنعاً للتجمعات والإزدحام فى إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان محافظ بورسعيد قد اصدر توجيهاتة لمديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع ادارة البريد لتجهيز المدارس بالتعاون مع الاحياء وهى مدرسة القابوطى الاعدادية بنات ومدرسة مكة المكرمة بحى المناخ ومدرسة ام المومنين بنات .

يذكر أن الإدارة العامة للبريد حددت جدولا لصرف معاشات شهر أبريل ، بحيث يتم الصرف لمن لهم مستحقات أقل من ألف جنيه أيام الأربعاء والخميس والسبت (1 - 2 - 4) ابريل ، ومن ألف جنيه إلى ألفين جنيه ، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء (5 - 6 - 7) ابريل، وأكثر من ألفين جنيه ، يتم الصرف يومى الأربعاء والخميس (8 - 9) أبريل، ومن لم يصرف فى أيامه المحددة يصرف إعتباراً من الأحد 12 ابريل.

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تجهيز المدارس لصرف المعاشات ببورسعيد

 

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المواطنين فى انتظار صرف معاشاتهم

 

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صرف المعاشات من مكاتب بريد بورسعيد

 

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أحد المواطنين أثناء صرفة معاشه

 


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