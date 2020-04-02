اليوم السابع
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صور.. ضبط 48 مخالفة تموينية و صحية بأسواق وسط الإسكندرية

الخميس، 02 أبريل 2020 07:40 م
صور.. ضبط 48 مخالفة تموينية و صحية بأسواق وسط الإسكندرية حملة مكبرة وسط الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن حى وسط الإسكندرية عن ضبط 48 مخألفة تموينية وصحية بالأسواق، حيث شن الحى حملة تموينية مكبرة بمنطقة باب شرق بالتنسيق مع إدارة تموين وسط، والتى أسفرت عن تحرير 25 محضر مخألفة تموينية و 23 محضر مخألفة صحية بالإضافة إلى ضبط 14 محل بدون ترخيص، و15 حالة إشغال.

تأتى تلك الحملات وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشن حملات تموينية مكبرة للتأكيد من توفر السلع الغذائيةومنع الاحتكار ،ومتابعة الأسواق لضبط الأسعار، ومنع الاستغلال ؛وقد شن حى وسط حملة مكبرة بقيادة العميد فادى وديع رئيس الحى ،بالتنسيق مع إدارة تموين وسط ،مديرية الشئون الصحية، ومديرية الطب البيطري، بمنطقة باب شرق.

و قد تم خلال الحملة المرور بمحلات ومخابز سوق شيديا وشارع بورسعيد بمنطقة كامب شيزار، والتفتيش على المخابز ،ومحلات الجزارة ،و الاسماك والدواجن ، وكذا المجمعات الاستهلاكية ، وقام الحى بتحرير 25 محضر مخألفة تموينية ، بواقع 3 محاضر لمخابز بدون ترخيص، 7 محاضر عدم إعلان عن الاسعار، وعدد 15 محضر عدم حمل شهادة صحية.

كما تم إعدام 5 كجم قلوب وكبدة، سحب 6 عينات لحوم وسجق ولحوم دواجن متغيرة الخواص للتحليل، وتحرير 23 محضر مخألفة صحية لعدم استيفاء اشتراطات النظافة، بالاضافة إلى التفتيش على 10 منشات بمعرفة قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بمديرية الطب البيطرى مع عدم رصد أى مخالفات، وكذلك التفتيش على تراخيص عدد 15 منشأة بمعرفة إدارة رخص المحلات بحى وسط وضبط عدد 14  منشأة بدون ترخيص، ضبط 15 حالة اشغال متنوع بمعرفة إدارة اشغال الطريق بالحى.

شارك فى الحملة مدير إدارة تموين وسط ومدير الرقابة بالإدارة، مفتشى اغذية من مديرية الشئون الصحية،طبيب بيطرى من قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بمديرية الطب البيطرى، كما شارك فى الحملة من حى وسط معأون رئيس الحى للخدمات، وإدارتى اشغال الطريق ورخص المحلاتوذلك فى إطار الجهود المبذولة للرقابة على الأسواق والأسعار، للحد من استغلال الظروف؛ والتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع .

 

التفتيش على الاغذية
التفتيش على الاغذية

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

 

رئيس حى وسط
رئيس حى وسط

 

 


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