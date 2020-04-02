اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 12:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. ضبط 2 مقهى مخالفة لقرارات الحكومة بمدينة إسنا وحملات تعقيم بشوارع الأقصر

الخميس، 02 أبريل 2020 12:20 ص
صور.. ضبط 2 مقهى مخالفة لقرارات الحكومة بمدينة إسنا وحملات تعقيم بشوارع الأقصر ضبط 2 مقهى مخالفة لقرارات الحكومة بمدينة إسنا
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح رجال الشرطة بمديرية أمن الأقصر، مساء أمس الأربعاء، فى ضبط 2 مقهى بمدينة إسنا تعمل بالمخالفة لقانون رئاسة مجلس الوزراء بغلق المقاهى وأماكن التجمعات طوال فترة حظر التجوال، وتم على الفور تحرير المحاضر اللازمة لأصحاب المقاهى المخالفة، وضبط كافة الأحراز من كميات من "الشيشة" وتشميع المقاهى فى الحال، تنفيذاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بضبط كافة المخالفين لقرارات الدولة خلال فترة مكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمصر.

وفى نفس السياق أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه في إطار الجهود المستمرة والمبذولة من قبل أحياء مدينة الأقصر بإستكمال حملات الرش والتعقيم ورفع تراكمات القمامة لإظهار مدينة الأقصر بالصورة المرضية أمام المواطنين، وإتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا المستجد.

وأكد رئيس مدينة الأقصر أنه تم تنفيذ حملات تطهير ونظافة بمنطقة حي المطار وجنوب مدينة الأقصر، بالتنسيق مع مؤسسة فرحة تجمعنا للتنمية الشاملة ورجال المتابعة الميدانية وحملة المدينة، ففى حي المطار قامت رئاسة حي المطار برش وتعقيم شوارع الحي بالمواد المطهره والتي استهدفت الأماكن والنجوع التالية : (نجع عبدالوارث ونجع عطيتو ونحع سليمان وغنيم ثم نجع ريان ثم التوجه الي عزبة عبدالسيد)، أما في حي جنوب تم تنفيذ حملة كنس وتطهير العديد من شوارع الحي والتي استهدفت منطقة الفيروز والروضة وسان جوزيف والجوازات وجزيرة العوامية ، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما واصل رجال رئاسة حي شمال تحت إشراف ومتابعة أحمد زين رئيس الحى، بالتنسيق مع حملة المدينة بقيادة محمد غزالي مدير الحملة، حملاتها لتطهير وتعقيم شوارع الحي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتعليمات العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، وواصل الحي التعقيم بالشوارع حيث تم إستكمال رش وتطهير شوارع الحوالات وتفرعاتها وسط ترحيب الأهالي، وذلك في اليوم الثامن من أيام الحظر.

1 ضبط 2 مقهى مخالفة لقرارات الحكومة بمدينة إسنا
 ضبط 2 مقهى مخالفة لقرارات الحكومة بمدينة إسنا

 

أعمال ضبط المقاهى والشيشة المخالفة جنوب الأقصر
أعمال ضبط المقاهى والشيشة المخالفة جنوب الأقصر

 

التعقيم مستمر بشوارع مدينة الاقصر
التعقيم مستمر بشوارع مدينة الاقصر

 

جانب من تعقيم شوارع الأقصر
جانب من تعقيم شوارع الأقصر

 

حملات ضبط المقاهى المخالفة بمدينة اسنا
حملات ضبط المقاهى المخالفة بمدينة اسنا

 

قوات الأمن خلال ضبط 2 مقهى مخالفة بإسنا
قوات الأمن خلال ضبط 2 مقهى مخالفة بإسنا

 


الاقصر

ضبط مقاهى مخالفة لقرار الحكومة

تعقيم شوارع الاقصر

اخبار الاقصر

مخالفات حظر التجوال

مكافحة فيروس كورونا

اخبار المحافظات

فيروس كورونا

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط وتحرير 54 محضر ومخالفة تموينية فى حملات خلال شهر مارس بمدينة الزينية

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:38 م

صور.. سكرتير محافظة الأقصر ورؤساء المدن يقودون جولات لمتابعة تطبيق حظر التجوال بالشوارع

الأربعاء، 01 أبريل 2020 10:56 م

قارئ يشارك بصورة لكورنيش الأقصر خالى من المواطنين وقت الحظر لمواجهة كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 09:30 م

صور.. تطهير وتعقيم محطة معالجة الصرف الصحي بالحبيل وشبكة مياه الأقالته

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:49 م

صحة الأقصر: الممرض المصاب بكورونا لم يفحص مرضى وتحاليل القريبين منه سلبية

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:57 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الدفاع الأمريكى: قادرون على حماية البلاد من تهديدات كورونا وعصابات التهريب

وزير الدفاع الأمريكى: قادرون على حماية البلاد من تهديدات كورونا وعصابات التهريب

اعرف شروط نقل العامل بين فئات الأجر الشهرى والأسبوعى واليومى أو بالإنتاج

اعرف شروط نقل العامل بين فئات الأجر الشهرى والأسبوعى واليومى أو بالإنتاج

40 شخصا الحد الأقصى لحضور اجتماعات مناقشة الموازنة بالبرلمان بسبب كورونا

40 شخصا الحد الأقصى لحضور اجتماعات مناقشة الموازنة بالبرلمان بسبب كورونا

من البلكونة.. شارع المحطة بطهطا محافظة سوهاج خالى من المارة التزاما بحظر التجوال

من البلكونة.. شارع المحطة بطهطا محافظة سوهاج خالى من المارة التزاما بحظر التجوال

ترامب فى مؤتمر مشترك مع قادة عسكريين: نؤمن قوات مكافحة المخدرات من كورونا

ترامب فى مؤتمر مشترك مع قادة عسكريين: نؤمن قوات مكافحة المخدرات من كورونا

الكهرباء: الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وراء ارتفاع الاحتياطى بالشبكة

الكهرباء: الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وراء ارتفاع الاحتياطى بالشبكة

تطورات جديدة فى اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته بالجيزة.. اعرف التفاصيل

تطورات جديدة فى اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته بالجيزة.. اعرف التفاصيل

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 69 حالة إيجابية جديدة لكورونا و6 حالات وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 69 حالة إيجابية جديدة لكورونا و6 حالات وفاة

إدارة ترامب: عصابات المخدرات تستغل أزمة كورونا لزيادة عمليات التهريب

إدارة ترامب: عصابات المخدرات تستغل أزمة كورونا لزيادة عمليات التهريب

من البلكونة.. شوارع قرية ساحل الجوابر بالمنوفية تلتزم بحظر التجوال لمواجهة كورونا

من البلكونة.. شوارع قرية ساحل الجوابر بالمنوفية تلتزم بحظر التجوال لمواجهة كورونا

وزيرة الصحة: 61% نسبة الإصابة بفيروس كورونا بين الذكور و39% من الإناث

وزيرة الصحة: 61% نسبة الإصابة بفيروس كورونا بين الذكور و39% من الإناث

اطمن ماتخافش إحنا هنا علشانك.. أطباء مستشفى «النجيلة» يبعثون برسائل اطمئنان

اطمن ماتخافش إحنا هنا علشانك.. أطباء مستشفى «النجيلة» يبعثون برسائل اطمئنان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة