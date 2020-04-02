صور.. ضبط 2 مقهى مخالفة لقرارات الحكومة بمدينة إسنا وحملات تعقيم بشوارع الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الشرطة بمديرية أمن الأقصر، مساء أمس الأربعاء، فى ضبط 2 مقهى بمدينة إسنا تعمل بالمخالفة لقانون رئاسة مجلس الوزراء بغلق المقاهى وأماكن التجمعات طوال فترة حظر التجوال، وتم على الفور تحرير المحاضر اللازمة لأصحاب المقاهى المخالفة، وضبط كافة الأحراز من كميات من "الشيشة" وتشميع المقاهى فى الحال، تنفيذاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بضبط كافة المخالفين لقرارات الدولة خلال فترة مكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمصر.

وفى نفس السياق أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه في إطار الجهود المستمرة والمبذولة من قبل أحياء مدينة الأقصر بإستكمال حملات الرش والتعقيم ورفع تراكمات القمامة لإظهار مدينة الأقصر بالصورة المرضية أمام المواطنين، وإتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا المستجد.

وأكد رئيس مدينة الأقصر أنه تم تنفيذ حملات تطهير ونظافة بمنطقة حي المطار وجنوب مدينة الأقصر، بالتنسيق مع مؤسسة فرحة تجمعنا للتنمية الشاملة ورجال المتابعة الميدانية وحملة المدينة، ففى حي المطار قامت رئاسة حي المطار برش وتعقيم شوارع الحي بالمواد المطهره والتي استهدفت الأماكن والنجوع التالية : (نجع عبدالوارث ونجع عطيتو ونحع سليمان وغنيم ثم نجع ريان ثم التوجه الي عزبة عبدالسيد)، أما في حي جنوب تم تنفيذ حملة كنس وتطهير العديد من شوارع الحي والتي استهدفت منطقة الفيروز والروضة وسان جوزيف والجوازات وجزيرة العوامية ، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما واصل رجال رئاسة حي شمال تحت إشراف ومتابعة أحمد زين رئيس الحى، بالتنسيق مع حملة المدينة بقيادة محمد غزالي مدير الحملة، حملاتها لتطهير وتعقيم شوارع الحي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتعليمات العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، وواصل الحي التعقيم بالشوارع حيث تم إستكمال رش وتطهير شوارع الحوالات وتفرعاتها وسط ترحيب الأهالي، وذلك في اليوم الثامن من أيام الحظر.



ضبط 2 مقهى مخالفة لقرارات الحكومة بمدينة إسنا



أعمال ضبط المقاهى والشيشة المخالفة جنوب الأقصر



التعقيم مستمر بشوارع مدينة الاقصر



جانب من تعقيم شوارع الأقصر



حملات ضبط المقاهى المخالفة بمدينة اسنا