اليوم السابع
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صور .. شباب قليوب يخصصون مقاعد وكمامات لكبار السن خلال صرف المعاشات

الخميس، 02 أبريل 2020 03:39 م
صور .. شباب قليوب يخصصون مقاعد وكمامات لكبار السن خلال صرف المعاشات الشباب أثناء تعقيمهم لكبار السن
القليوبية - نيفين طه

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دشن شباب مدينة قليوب بمحافظة القليوبية ، مبادرة خير لمساعدة الأهالى الذين يقومون بصرف معاشتهم من مكاتب البريد بقليوب وقاموا بتعقيم وتطهير 5 مكاتب بريد بأنحاء المدينة كإجراء احترازى لحمايتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أحد الشباب المشارك فى تلك الحملة التطوعية ، أنهم قاموا بتوزيع كمامات وتعقيم جميع المترددين على مكاتب البريد الخمسة بمدينة قليوب بجانب توفير مقاعد لكبار السن ، ويكون كل مقعد على مسافة بين المقعد الأخر للوقاية من فيروس كورونا ، وأضاف الشباب المشارك بالمبادرة أنها لاقت أستحسان طيب من قبل الأهالى الذين قبلوا ذلك بالفرحة ، كما أن سهلت للجميع صرف المعاش بأمان ، بجانب أن الشباب المشارك بالمبادرة قاموا بتعقيم تلك المقاعد بجانب تعقيم مكتب البريد لحماية الأهالى وأيضا لمساهمة أجهزة الدولة للتصدى والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، أنه سيتم تخصيص 15 مدرسة كمكاتب لصرف المعاشات لمنع التزاحم فى المناطق التى بها كثافات سكانية عالية ، كما تم مخاطبة مدير أمن القليوبية لتوفير دوريات أمنية لتأمين مقار مكاتب البريد ومخاطبة العمد والمشايخ والجمعيات الأهلية ليكون لهم دورا تنظيميا ومجتمعيا خلال فترة صرف المعاشات ، كما تم تكليف رؤساء المدن والأحياء بمتابعة مقار مكاتب البريد والمدارس ومراكز الشباب لتكون جاهزة إداريا وتوفير ما يلزم لها.

كما طالب المحافظ، بإعداد أماكن إنتظار مجهزة للمواطنين وتزويدها بمقاعد ومظلات للتيسير على كبار السن والحد من التزاحم خلال فترة صرف المعاشات، حيث تم مخاطبة وكيل وزارة الصحة للبدء فى تطهير وتعقيم جميع المقار قبل وبعد صرف المعاشات وذلك حفاظا على صحة المواطنين وفى إطار إجراءات المحافظة للحد من تداعيات إنتشار فيروس كرونا كإجراءا إحترازيا.

توفير مقاعد وكمامات لكبار السن أثناء صرف معاشاتهم (1)
توفير مقاعد وكمامات لكبار السن أثناء صرف معاشاتهم

 

توفير مقاعد وكمامات لكبار السن أثناء صرف معاشاتهم (2)
توفير مقاعد وكمامات لكبار السن أثناء صرف معاشاتهم 

 

توفير مقاعد وكمامات لكبار السن أثناء صرف معاشاتهم (3)
توفير مقاعد وكمامات لكبار السن أثناء صرف معاشاتهم

 

توفير مقاعد وكمامات لكبار السن أثناء صرف معاشاتهم (4)
توفير مقاعد وكمامات لكبار السن أثناء صرف معاشاتهم

 

توفير مقاعد وكمامات لكبار السن أثناء صرف معاشاتهم (5)
توفير مقاعد وكمامات لكبار السن أثناء صرف معاشاتهم

 

توفير مقاعد وكمامات لكبار السن أثناء صرف معاشاتهم (6)
توفير مقاعد وكمامات لكبار السن أثناء صرف معاشاتهم

 

توفير مقاعد وكمامات لكبار السن أثناء صرف معاشاتهم (7)
توفير مقاعد وكمامات لكبار السن أثناء صرف معاشاتهم

 

توفير مقاعد وكمامات لكبار السن أثناء صرف معاشاتهم (8)
توفير مقاعد وكمامات لكبار السن أثناء صرف معاشاتهم

 

توفير مقاعد وكمامات لكبار السن أثناء صرف معاشاتهم (9)
توفير مقاعد وكمامات لكبار السن أثناء صرف معاشاتهم 

 

 

 


فيروس كورونا

صرف معاشات

قليوب

القليوبية

اخبار مصر

كبار السن

مكاتب بريد قليوب

تعقيم مكاتب بريد قليوب

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