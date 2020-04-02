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صور.. زراعة "عين شمس" تصنع منتجات وقائية ضد فيروس كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 10:49 م
صور.. زراعة "عين شمس" تصنع منتجات وقائية ضد فيروس كورونا زراعة عين شمس تصنع منتجات وقائية ضد كورونا
كتب محمود راغب

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أطلقت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، حملة لتصنيع المعقمات والمطهرات تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة وا.د نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، وذلك لتخفيف عن كاهل المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والاستفادة من خبرات السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم الكمياء الحيوية بكلية الزراعة وفريق عمل متميز  برئاسة د. نجاح الشحات، ومساهمة منها  فى الحفاظ على العاملين بها والمواطنين، للحد من انتشار وباء "كوفيد - 19"، و دعما لخطة الدولة فى مكافحة الفيروس بعد نقص هذه المنتجات فى الأسواق؛ ما تسبب فى ارتفاع أسعارها خلال الفترة الماضية.
 
ومن جانبه أكد الدكتور نظمي عبد الحميد نائب ، أن الجامعة عليها دور مجتمعي ملتزمة به، لذلك منذ إعلان الحكومة للخطة الشاملة للتصدي لانتشار فيروس كورونا، وإقرارها حزمة قرارات وإجراءات احترازية للوقاية، عملت الجامعة  على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الصارمة للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين بها، فضلا عن عمل حملات التوعية بطرق الحفاظ على الصحة والوقاية من انتشار هذا الفيروس، بجانب تصنيع كلية الزراعة المواد المتعلقة بالوقاية باسعار رمزية وفي متناول الجميع وذلك لمنع الممارسات الاحتكارية و تقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصرى.
 
كما أوضح  د. احمد جلال عميد كلية زراعة  أن الفترة التي يمر بها العالم ومصر حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذى صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا، تعتبر فترة عصيبة، تستوجب تظافر جهود الجميع وأن يتحمل كل منا المسؤولية حتى نتمكن من تجاوزها بأقل الأضرار الممكنة،  مشيدًا بالإجراءات والمجهودات التي تبذلها الحكومة لمحاصرة هذا الوباء والحد من انتشاره بين المواطنين .
 
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