اليوم السابع
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صور.. رفع 40 طن قمامة بقرى ونجوع مركز سوهاج

الخميس، 02 أبريل 2020 10:29 ص
صور.. رفع 40 طن قمامة بقرى ونجوع مركز سوهاج رفع القمامة من قرى مركز سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ، برئاسة محمد عبد الحميد إمبابى حملة للقيام بأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق والميادين،  حيث تم رفع 10طن قمامة من منطقة القنابرة ، ورفع 30 طن قمامة من طريق نجع العسيرات .

وذلك بناءا على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق والميادين.

ومن جانب أخر قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ، بشن حملة على المقاهى والمطاعم والأسواق المخالفة بقرية بلصفورة وتم غلق سوق الهجارسة بالكوامل بحرى ، كما تم إغلاق قاعة القصر للتصوير بقلفاو وتشميعها بالشمع الأحمر .

وفى ذات السياق ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ، برئاسة محمد عبد الحميد امبابى بتطوير ميكنة البنك المصرى الزراعى بعرابة أو دهب ، وكذلك إنشاء جناح جديد بمدرسة عرابة ابو دهب الإعدادية بإجمالى 850متر ، وأيضا وصول ورش مشروع وزارة القوى العاملة لتدريب الشباب على أعمال السباكة والخياطة .

وفى وقت سابق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بسوهاج ، برئاسة حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم حملة لرفع الاتربة والمخلفات الصلبة ونظافة بقرية الحواويش برئاسة أشرف على رئيس القرية ، بناحية المرشح والطواحين وعرب مهدى وبجوار سور مصنع الألبان وطريق الوزات والطريق المؤدى لحى الكوثر وتم رفع 40 طنا من الأتربة والمخلفات الصلبة والتراكمات وتم غسل الطرق والبلدورات والأرصفة وتم رى الأشجار.

كما قام فريق الكهرباء التابع للوحدة تحت إشراف أسعد حسين - سكرتير المركز بحملة إنارة شملت ميدان مركز شرطة أخميم وامتداد شارع أبو القاسم والطريق المار من برج نقاوة حتى مسجد مانوثة المتفرع من طريق أخميم سوهاج وكذلك تمت أعمال الصيانة والإنارة بشارع التأمينات، وشدد حبارير على مسئولى المدينة والقرى ببذل المزيد من الجهود فى مجال الإنارة والنظافة وأعمال التجميل والارتقاء بالمظهر الحضارى اللائق لمركز أخميم.

 
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رفع القمامة من قرى مركز سوهاج

 

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رفع القمامة من قرى مركز سوهاج

 

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رفع القمامة من قرى مركز سوهاج

 

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رفع القمامة من قرى مركز سوهاج

 


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