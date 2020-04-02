صور .. رئيس مدينة زفتى يطمئن على انتظام صرف المعاشات بالمدرسة المهنية

قام اليوم المحاسب أحمد النحال رئيس مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية ، بالمرور على المدرسة المهنية والتي تم تخصيصها كمنافذ لصرف المعاشات لشهر أبريل بنظامها الجديد، وذلك في إطار خطة تحافظ على عدم التكدس بين المواطنين أثناء صرف المعاشات، كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار أي فيروسات بين المواطنين، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا، وبما يحافظ على صحة المستفيدين من الصرف من أصحاب المعاشات .
وكان المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، قد كلف جميع مديري عموم الإدارات العشر بتجهيز مقار صرف المعاشات الـ33 منفذ لاستقبال أصحاب المعاشات ومستحقي صرف المعاشات، من حيث وضع كراسي ومقاعد بينها مسافات مناسبة لا تقل عن متر مربع، وعمل تندات وأغطية للوقاية من الشمس والحرارة، ورش وتطهير جميع المنافذ بالمطهرات لمنع انتشار العدوى، وحفاظا على الصحة العامة للمستفيدين، وكذلك تكليف عدد 20 معلم وأخصائي من شباب المعلمين والمتطوعين في خدمة مستحقي المعاشات بكل مدرسة ومساعدتهم حتى إتمام العمل في نهاية اليوم.
وكان محافظ الغربية، قد أعلن في وقت لاحق الاستعداد الكامل للمدارس فى استقبال المواطنين لصرف المعاشات المستحقة، وتخصيص أماكن انتظار بمسافة بين كل صاحب معاش ، وتجهيز الإذاعة الداخلية بالمدارس للنداء على كل صاحب معاش فى دوره للاستلام، لافتا الى انه تم تعقيم وتطهير جميع المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على سلامة المواطنين.
يأتي ذلك في حرص مديرية التربية والتعليم بالغربية، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفظا على سلامة العاملين والمواطنين المترددين على المدارس ومقار صرف المعاشات.
انتظام صرف المعاشات بالمدارس
رئيس المدينة يتابع إجراءات صرف المعاشات
صرف المعاشات
صرف المعاشات بالمدارس
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