صور.. حملة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدينة مرسى مطروح

مطروح - حسن مشالي

نظم مجلس مدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس، حملة مكبرة، بالتعاون مع شرطة المرافق، لإزالة المخالفات وتعديات البناء، في مناطق اللوكس والعوام، وتم التحفظ 2 لودر و2 خلاطة خرسانة، تعمل بدون ترخيص، عقب تقنين الإجراءات وتبين عدم وجود تصريح بناء للمباني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمباني المخالفة.

وأكد اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسي مطروح، أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وجه باستمرار تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات، مع تطبيق سلطة القانون، ووقف أية تجاوزات ومخالفات، خاصة مخالفات البناء والتعدي على أراضى الدولة، فى ظل المرحلة الحالية.

وأوضح رئيس المدينة، أنه تم الدفع بحملة مكبرة، بالتعاون مع شرطة المرافق علي مناطق اللوكس والعوام وتمكنت من ضبط المخالفات ووقفها واتخاز الإجراءات القانونية اللازمة.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين، بعدم الشروع في البناء المخالف بدون ترخيص خلال الأيام الصعبة التي تمر بها البلاد وجهودها في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أنه لن يتم إغفال أية تجاوزات ويتم المرور علي الشوارع والأحياء السكنية، لرصد أية مخالفات وإزالة كافة أنواع إشغالات الطريق والمباني المخالفة، والتحفظ بكل حزم وقوة علي أية معدات البناء تعمل بدون ترخيص، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار قرارات إزالة للمباني المخالفة فورا.

على جانب آخر، تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح، بالتعاون مع مديرية الأمن وأقسام الشرطة، جهود إزالة التعديات على أراضى الدولة واستردادها، بمراكز ومدن المحافظة.

حملة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدينة مرسى مطروح



حملة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدينة مرسى مطروح



حملة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدينة مرسى مطروح