صور .. تعليم الدقهلية: توزيع 45 ألف شريحة بنسبة 98% لطلاب الصف الأول الثانوى

واطمئن مدير مديرية تعليم الدقهلية، على إتباع الإرشادات والإجراءات الإحترازية والوقائية للطلاب وأولياء الأمور، وتوفير مقاعد انتظار كافية بالمدارس والحفاظ على ترك مسافات متباعدة بينهم حفاظاً على عدم التكدس والإختلاط ، مطالبا بأهمية توعية الطلاب بالالتزام بهذه الاجراءات الوقائية ، ومشددا على المتابعة المستمرة من تعقيم وتطهير لهذه المقرات حتى يتم الانتهاء من أعمال التسليم.

وأضاف أنه طبقا لخطة المديرية التي اعتمدها الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ،فقد بدأ أعمال توزيع شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى، وتوافد اولياء الأمور للحصول على الشرائح ، حيث تم التأكيد على مراعاة اتباع الارشادات والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تحمى العاملين وأولياء الأمور ومنع التكدس والازدحام حفاظا على صحة المواطنين.

يذكر بأن كلف الدكتور أيمن مختار محافظ، الفريق المعاون بتعقيم وتطهير 34 مدرسة ومعهد ازهري ومركز شباب في عدد من مراكز ومدن المحافظة بمشاركة المجتمع المدني لاستقبال أصحاب المعاشات لصرف مستحقاتهم لتخفيف العبء عن مكاتب البريد ومنع التجمعات والتكدس أمامها من قبل المواطنين أثناء صرف معاشهم الشهري . وأكد محافظ الدقهلية أن خطوة تخفيف العبء عن مكاتب البريد من ضمن الخطوات الهامة التي اتخذتها المحافظة لتكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وان أعمال التطهير والتعقيم مستمرة يوميا داخل المراكز والمدن لحين تخطي هذه المرحلة .