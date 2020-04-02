اليوم السابع
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صور.. تعليم الأقصر يواصل توزيع شرائح التابلت على طلبة الثانوية

الخميس، 02 أبريل 2020 10:16 ص
صور.. تعليم الأقصر يواصل توزيع شرائح التابلت على طلبة الثانوية تعليم الأقصر تواصل توزيع شرائح التابلت لطلبة الثانوية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر الشناوي عايد، عن إنتظام أعمال توزيع شرائح التابلت على مستوى المدارس التي تم تحديدها على مستوى الإدارات التعليمية السبع بالمحافظة وذلك لليوم الثانى على التوالى، مشيراً إلى أنه تم تسليم عدد 4502 شريحة تابلت، من أصل 5478 شريحة تابلت حتى الآن، وذلك بعد أن كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة اقترحت توزيع شريحة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى من خلال بعض المدارس فى الإدارات التعليمية المختلفة، مؤكدا أن الامتحان بدون درجات وسيؤديه الطلاب من المنزل.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه يتم إتباع كافة التيسيرات والتدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد أثناء عملية التوزيع، لافتاً إلى أن المدارس التي يتم توزيع شرائح الانترنت لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالأقصر هي:- (مدرسة إسنا الثانوية بنات بإدارة إسنا - مدرسة أرمنت الثانوية بنات بإدارة أرمنت - مدرسة التحرير الثانوية المشتركة بإدارة الطود - مدرسة الشهيد سيد زكريا بإدارة البياضية  - مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية بإدارة الأقصر - مدرسة العشي الثانوية المشتركة بإدارة الزينية - مدرسة القرنة الثانوية المشتركة بإدارة القرنة).

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الاختبار الإلكترونى سوف تشمل كل ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 بداية تعليق الدراسة، موضحة أنه تم الاكتفاء بعقد الاختبار التجريبي المقرر انطلاقه 5  إبريل المقبل لطلبة الصف الأول الثانوي فقط من المنزل، وسيتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات على مدار اليوم للدخول على منصة الامتحانات، حيث أوضحت الوزارة، أن الاختبار التدريبى يهدف إلى تدريب الطلاب على الإجابة عن الأسئلة باستخدام التابلت استعدادا لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى، موضحة أن نتائج تلك الاختبارات لن تؤثر على نتائج الطلاب فى نهاية العام الدراسى، مضيفة أن الاختبارات التدريبية المقرر عقدها فى إبريل ستكون بنظام الكتاب المفتوح، وفيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسى الثانى هذا العام وفقا للمناهج التى تم تحديدها من قبل الوزارة بعد قرار توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد.

أهالى الأقصر خلال تسلم شرائح التابلت بالأقصر
أهالى الأقصر خلال تسلم شرائح التابلت بالأقصر

 

أولياء الأمور والطلبة خلال تسلم الشرائح
أولياء الأمور والطلبة خلال تسلم الشرائح

 

تعليم الأقصر تواصل توزيع شرائح التابلت لطلبة الثانوية
تعليم الأقصر تواصل توزيع شرائح التابلت لطلبة الثانوية

 

جانب من تسليم شرائح التابلت لطلبة الثانوية بالاقصر
جانب من تسليم شرائح التابلت لطلبة الثانوية بالاقصر

 

مديرية تعليم الأقصر تعلن تسليم 4502 شريحة حتى الآن
مديرية تعليم الأقصر تعلن تسليم 4502 شريحة حتى الآن

 


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