اليوم السابع
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صور.. تطهير المصالح الحكومية بالمحلة وشوارع 3 قرى للحد من انتشار كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 06:35 م
صور.. تطهير المصالح الحكومية بالمحلة وشوارع 3 قرى للحد من انتشار كورونا جانب من اعمال التطهير
الغربية – مصطفى عادل

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شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، استمرار اعمال التطهير ضمن الحملة المكبرة التي تشهدها المدينة لتطهير المدينة و54 قرية و345 عزبة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقامت الحملة بتطهير قرى بلقينا والدواخلية والعامرية  بمشاركة 3 سيارات مطافي وسيارتين تتبع الطب البيطري وسيارتين فنطاس تتبع جهاز المدينة، باستخدام الكلور فى التطهير.

يأتي ذلك في إطار أكبر مبادرة أطلقها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  لتطهير مدينة المحلة و58 قرية و345عزبة بمركز المحلة بالكامل والتي أطلقها النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة ورئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب للحد من انتشار فيروس كورونا، بالتعاون من مجلس مدينة المحلة وإدارة الطب البيطرى والإدارة الصحية والإدارة الزراعية، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي والمجتمع المدني وعدد من شباب المحلة، إطار المشاركة المجتمعية لمساندة الدولة لمواجهة انتشار وباء كورونا، بالاستعانة بـ250 طن من الكلور والمطهرات وتستمر لمدة 15 يوماً.

وتم تشكيل لجان مشتركة وتم توزيع المواد المطهره والمعقمة على الوحدات المحلية بمركز المحلة وتوزيع معدات الرش علي الوحدات للبدء في اعمال التطهير، وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية والمنازل.

في سياق آخر وزعت مديرية الصحة بمحافظة الغربية من خلال أكبر فريق ترصد وقائي،  الكمامات والقفازات على أهالى الهياتم التابعة لمركز المحلة، بعد ظهور 10 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

وضم الفريق لجان من إدارات الترصد، وإدارة الطب الوقائي، وإدارة العلاج الحر، وإدارة التغذية الصحية، وإدارة الثقافة الصحية، برئاسة الدكتور سيد قاعود مدير إدارة صحة ثان المحلة، والدكتور فتحي فايد مدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية ثان المحلة.

 

جانب من اعمال التطهير (1)
جانب من اعمال التطهير (

 

جانب من اعمال التطهير (2)
جانب من اعمال التطهير 

 

جانب من اعمال التطهير (3)
جانب من اعمال التطهير 

 

جانب من اعمال التطهير (4)
جانب من اعمال التطهير

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