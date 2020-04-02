اليوم السابع
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صور.. تخصيص ألف كرتونة مواد غذائية لقريتى القيس وأبو جرج فى المنيا

الخميس، 02 أبريل 2020 05:15 م
صور.. تخصيص ألف كرتونة مواد غذائية لقريتى القيس وأبو جرج فى المنيا المواد الغذائية
المنيا- حسن عبد الغفار

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أعلنت محافظة المنيا، فى بيان لها اليوم، عن تخصيص 1000 كرتونة من المواد الغذائية كمساعدات عينية، لجميع الأسر التى تم وضعها تحت الحجر الصحى المنزلى بقريتى القيس وأبو جرج بمركز بنى مزار ويبلغ عددهم 232 مواطنا، الى جانب توزيع عدد من المساعدات على مجموعة من الاسر الأكثر احتياجا بالقريتين.

 

وقال البيان إن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، تابع التجهيزات الخاصة بإرسال المساعدات العينية، لتوزيعها على الأسر ، حيث ستتولى الوحدة المحلية لمركز بنى مزار توزيعها على منازل الاسر الأكثر احتياجا بواقع 500 كرتونة لقرية القيس و500 أخرى لقرية أبو جرج .

 

من جانبه أكد المحافظ، أن المحافظة تضع سلامة وأمان المواطنين، فى أولى الاهتمامات، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أى من مواطنى المحافظة بشكل عام، وقد تم وضع عدد من الاسر بالقريتين، حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين، مشيراً إلى أن محافظة المنيا وفرت بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى عدد من المساعدات العينية لتقديمها للأسر الأكثر احتياجا .

 

وناشد المحافظ الأسر التى تم وضعها تحت الحجر الصحى المنزلي، بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مشيرا إلى أنه سيتم تلبية أى احتياجات لكل أسرة مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

وكان الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، قد تابع الحالة العامة بقريتى القيس، وأبو جرج، بمركز بنى مزار، ومدى دقة وسلامة كافة التدابير التى تم اتخاذها بعد تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تم وضع مجموعة من الأسر فى القريتين تحت الحجر المنزلي، حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.

 

واتخذت المحافظة فور تطبيق قرار وضع مجموعة من الأسر فى القريتين تحت الحجر المنزلي، عدة إجراءات، منها، التنسيق مع مديرية الامن لتطبيق القرار، وتوفير المراقبين الصحيين وتطبيق إجراءات الحجر من خلال مديرية الصحة، وتوفير عدد من سيارات الإسعاف المتمركزة لخدمات الطوارئ للمرضى من غير المصابين، وتوفير كافة المستلزمات والسلع الغذائية للأهالى بالمكاتب التموينية، وبدعم من القوات المسلحة لمساندة أهالى القريتين ، تم توفير سيارات للمواد الغذائية، كما تم عمل حصر من المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي، لصرف مستحقاتهم، بشكل عاجل، مع توفير دعم عينى وسلع تموينية من خلال المشاركة المجتمعية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى .

 

المواد الغذائية (1)
المواد الغذائية 

 

المواد الغذائية (2)
المواد الغذائية 

 

المواد الغذائية (3)
المواد الغذائية 

 

المواد الغذائية (4)
المواد الغذائية 

 

المواد الغذائية (5)
المواد الغذائية

اخبار المحافظات

اخبار المنيا

قرى العزل

فيروس كرونا

سلع غذائية

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