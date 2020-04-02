صور.. تحرير 10 محاضر وإعدام لحوم فاسدة فى حملة على المحلات بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بسوهاج حملة برئاسة حسين حبارير رئيس المركز وبحضور يحى محمود نائب رئيس المركز حملة شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بسوهاج حملة برئاسة حسين حبارير رئيس المركز وبحضور يحى محمود نائب رئيس المركز حملة مكبرة لضبط الأسعار والتأكد من سلامة الاغذية واللحوم والخضروات والاسماك المقدمة للمواطنين بالتعاون مع الصحة والتموين والطب البيطري والغلق الإدارى بالمركز ، وقد أسفرت الحملة عن إعدام 25 كيلو لحوم وأحشاء داخلية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولوحظ تغيير الخواص الطبيعية لها.

كما تم تحرير 10 محاضر " عدم حمل شهادة صحية " وعدم مراعاة الشروط والمواصفات الصحية، كما تم عمل غلق إدارى وتشميع لمقهى بشارع رابعة العدوية وتم مصادرة 6 شيشة، وشدد حبارير على مسئولى لجنة المرور على الاسواق ومتابعة السلع الغذائية بالمتابعة بصفة مستمرة حفاظا على صحة المواطنين.

وفى وقت سابق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بسوهاج، برئاسة لطفى محمد على رئيس المركز، وتحت إشراف هلال زكى ومحمد فقير نواب رئيس المركز المدينة حملة مكبرة على الأسواق لمراقبة الأسعار، حيث أسفرت عن تحرير 39 محضرا تموينيا وصحة وأشغالات ونظافة، وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بمراقبة الأسواق.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج برئاسة محمد عبد الحميد امبابي حملة للقيام بأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق والميادين، حيث تم رفع 10 طن قمامة من منطقة القنابرة، ورفع 30 طن قمامة من طريق نجع العسيرات، وذلك بناءا على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق والميادين.