صور .. انتظام صرف المعاشات وشرائح التابلت بمنافذ التسليم بالشرقية

استقلبت المدارس ومكاتب البريد ومراكز الشباب والقاعات بمحافظة الشرقية ، أصحاب المعاشات وأولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوى وسط أجواء من التعقيم والتنظيم دون تواجد اى تزاحم أو تكدس لتيسير اجراءات صرف المعاش واستلام شريحه التابلت حرصا على صحتهم وسلامتهم من العدوى بالفيروسات.و
وشهدت مقار في مجالس مدن "الحسينية - فاقوس - ابوكبير - ديرب نجم- كفر صقر- منشأة ابو عمر - القنايات - منيا القمح - اولاد صقر - أبو حماد - صان الحجر " ، انتظام في عملية صرف المعاشات بمكاتب البريد وقاعات مجالس مدن ودور المناسبات واستثمار ساحات وأفنية بعض المدارس لصرف المعاشات، وكذلك المدارس المخصصة لتسليم شريحة التابلت لأولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوى وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة وتنظيم لمنع الزحام والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ، اتخاذ إجراءات مشددة بالتنسيق مع مدير عام منطقة البريد بالشرقية لتسهيل صرف المعاشات والتي بدات امس من الساعه 8 صباحا وحتي الساعه 3 عصرا والمستمرة حتى يوم السبت الموافق4 ابريل لصرف المعاشات فئه 1000 جنيه فأقل من خلال 59 منفذ جديد" مدارس - معاهد ازهرية - مراكز شباب - قاعات مجالس مدن – دور مناسبات"، تم تجهيزها بالتنسيق مع مديريات التربيه والتعليم والشباب والرياضه والاوقاف والمنطقة الازهريه ورؤساء المراكز ومجالس المدن ويتم تأمينها بمعرفه مديريه الامن بجانب 328مكتب بريد و 11 ماكينه صرف آلي بهدف تخفيف العبء عن كاهل أرباب المعاشات والحفاظ على سلامتهم من العدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا المستجد.
كما خصصت مجموعة من المدارس بكل إدارة تعليمية علي مستوي المحافظة لتسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي يوميا وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والشركة المصرية للإتصالات بالشرقية.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء باجراء عملية التطهير والتعقيم بالمدارس والاماكن المخصصه لصرف المعاشات واستلام شريحة التابلت قبل وبعد تواجد المترددين مع مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المواطنين وتجهيز أماكن مناسبة للانتظار واتخاذ كافه الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى بالأمراض لافتا انه تم إقامة خيام وتوفير كراسى أمام المكاتب والمدارس المخصصه لصرف المعاشات وتزويد كلا منها بمندوب لتيسير اجراءات صرف المعاش وضرورة المتابعة الميدانية أمام مكاتب البريد لاجراء تنظيم دخول المواطنين والتصدي لأي مشكلة وحلها فورا.
يشار الى أن محافظة الشرقية، شددت علي أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا علي وكيلي وزارتي " الصحة- الزراعة"، بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم (2)
انتظام صرف المعاشات وشرائح التابلت (1)
انتظام صرف المعاشات وشرائح التابلت (2)
انتظام صرف المعاشات وشرائح التابلت (3)
انتظام صرف المعاشات وشرائح التابلت (4)
انتظام صرف المعاشات وشرائح التابلت (5)
انتظام صرف المعاشات وشرائح التابلت (6)
انتظام صرف المعاشات وشرائح التابلت (7)
انتظام صرف المعاشات وشرائح التابلت (8)
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