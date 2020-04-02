اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 11:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. العالم هذا المساء.. إلغاء بطولة ويمبلدون للتنس بسبب كورونا للمرة الأولى منذ الحرب العالمية.. عمال مستشفى بالفلبين يلجأون إلى كنيسة الجنائز وسط إغلاق المترو.. حدائق الحيوان فى ألمانيا خالية بسبب كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 10:26 م
صور.. العالم هذا المساء.. إلغاء بطولة ويمبلدون للتنس بسبب كورونا للمرة الأولى منذ الحرب العالمية.. عمال مستشفى بالفلبين يلجأون إلى كنيسة الجنائز وسط إغلاق المترو.. حدائق الحيوان فى ألمانيا خالية بسبب كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سيطرت أحداث كورونا على العالم هذا المساء اليوم الخميس حيث ألغيت بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، و فتحت كنسية جنائزية أبوابها لإيواء العاملين الصحيين بمستشفى قريب بالفلبين، 

وإليكم التفاصيل...

للمرة الأولى منذ الحرب العالمية.. إلغاء بطولة ويمبلدون للتنس بسبب كورونا

ألغيت بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية ، حيث أدى جائحة فيروسات التاجية إلى محو حدث رياضي آخر من الراند ، في حين أن القرار بدا لا مفر منه لبعض الوقت ، منذ الإغلاق الفعلي للرياضة العالمية وتأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ، كانت ويمبلدون واحدة من الأحداث القليلة التي لم يتم إلغاؤها أو تأجيلها رسميًا.

ولكن بعد محادثات طارئة بين أصحاب المصلحة المختلفين على مدار الأيام القليلة الماضية ، أعلن نادي All England Lawn Tennis Club (AELTC) أنه من المستحيل أن يتم عقد لعبة جراند سلام ، التي كانت مقررة في 29 يونيو - 12 يوليو.

 

وقالت لجنة AELTC في بيان لها: "إنه لمن دواعي الأسف الشديد أن المجلس الرئيسي لنادي All England Club ولجنة إدارة البطولات قرروا اليوم إلغاء بطولة 2020 بسبب مخاوف تتعلق بالصحة العامة مرتبطة بوباء الفيروس التاجي". بيان.

 

وبدلاً من ذلك ، ستقام البطولة 134 من 28 يونيو إلى 11 يوليو 2021. "

 

تتدرب-في-حديقة-والديها-مع-استمرار-انتشار-مرض-الفيروس-التاجي

تتدرب في حديقة والديها مع استمرار انتشار كورونا

 

تدرب-جوليا-فيتور-،-لاعبة-الجمباز-في-نادي-دريسدنر-الرياضي-،-في-المنزل-باستخدام-فيديو-تعليمي
تدرب جوليا فيتور لاعبة الجمباز في نادي دريسدنر الرياضي في المنزل باستخدام فيديو تعليمي

 

تدرب-كلارا-نيومان-،-لاعبة-الجمباز-في-النادي-الرياضي-دريسدنر-إس-سي-،-في-حديقة-والديها
تدرب كلارا نيومان لاعبة الجمباز في النادي الرياضي دريسدنر إس سي في حدية 
 
تدرب-كلارا-نيومان-،-لاعبة-الجمباز-في-النادي-الرياضي-دريسدنر-إس-سي-،-في-حديقة-والديها-مع-استمرار-انتشار-مرض-الفيروس-التاجي-(2)
تدرب لاعبة الجمباز في والديها مع استمرار فيروس كورونا

 

تدرب-كلارا-نيومان-،-لاعبة-الجمباز-في-النادي-الرياضي-دريسدنر-إس-سي-،-في-حديقة-والديها-مع-استمرار-انتشار-مرض-الفيروس-التاجي
تدرب لاعبة نادي دريسدنر إس سي في حديقة والديها مع استمرار انتشار مرض الفيروس التاجي

 

جوليا-فيتور-،-لاعبة-الجمباز-في-نادي-دريسدنر-الرياضي-،-في-المنزل-باستخدام-فيديو-تعليمي
جوليا فيتور لاعبة الجمباز في نادي دريسدنر الرياضي في المنزل 
 
فنجا-لورينز-،-لاعبة-الجمباز-في-النادي-الرياضي-Dresdner-SC-،-تتدرب-في-حديقة-والديها
فنجا لورينز  تتدرب في حديقة  والديها 
 
نجا-لورينز-،-لاعبة-الجمباز
نجا-لورينز-،-لاعبة-الجمباز
 

عمال مستشفى بالفلبين يلجأون إلى كنيسة الجنائز وسط إغلاق مترو مانيلا

فتحت كنسية جنائزية أبوابها لإيواء العاملين الصحيين بمستشفى قريب منها يستقبل المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك في مدينة ماكاتي  مترو مانيلا.

وقد حذر رئيس الفلبين، رودريج حذر رئيس الفلبين، رودريجو دوتيرتيرودريجو دوتيرتي، الذين ينتهكون الإجراءات التي تتخذها الدولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا بأنهم قد يتعرضون لإطلاق النار عليهم إذا أثاروا المتاعب، وقال إن التعرض بالإساءة للعاملين في المجال الطبي جريمة خطيرة لا يمكن التساهل بشأنها.

وقال «دوتيرتي» في خطاب بثه التلفزيون إن من الضروري بالنسبة للجميع التعاون واتباع إجراءات الحجر الصحي المنزلي في الوقت الذي تسعى فيه السلطات جاهدة لإبطاء العدوى والحيلولة دون انهيار المنظومة الصحية الهشة بالبلاد.

وسجلت الفلبين 96 حالة وفاة بفيروس كورونا و2311 إصابة مؤكدة. وبعد أن كان عدد الإصابات صغيرا في بادئ الأمر أصبح الآن بالمئات يوميا.

أحد-عمال-المستشفى-يرتدي-قناع-واقية-للوجه-يتصل-بأحد-الأقارب-أثناء-وجوده-في-مصلى-الجنازة
أحد عمال المستشفى يرتدي قناع واقية للوجه يتصل بأحد الأقارب أثناء وجوده في مصلى الجنازة

 

عامل-في-المستشفى-يرتدي-قناعًا-واقيًا-يرتكز-على-وسادة-موضوعة-فوق-أغطية-المقاعد-،-حيث-تقوم-كنيسة-جنازة-بإيواء-العاملين-الصحيين-مؤقتًا-من-مستشفى-قريب-يستقبل-مرضى
عامل-في-المستشفى-يرتدي-قناعًا-واقيًا-يرتكز-على-وسادة-موضوعة-فوق-أغطية-المقاعد

 

عامل-في-المستشفى-يرتدي-قناع-وجه-واقٍ-يرتكز-على-وسادة-موضوعة-فوق-أذرع-في-كنيسة-جنائزية-تؤوي-مؤقتًا-العاملين-الصحيين-من-مستشفى-قريب-يستقبل-مرضى-فيروس-التاجي
كنيسة جنائزية تؤوي مؤقتًا العاملين الصحيين من مستشفى قريب يستقبل مرضى فيروس التاجي

 

عامل-في-المستشفى-يرتدي-قناع-وجه-واقٍ-يرتكز-على-وسادة-موضوعة-فوق-المقاعد-،-حيث-تقوم-كنيسة-جنازة-بإيواء-العاملين-الصحيين-مؤقتًا-من-مستشفى-قريب-يستقبل-مرضى-فيروس
عامل في المستشفى يرتدي قناع وجه واقٍ فوق المقاعد حيث تقوم كنيسة جنازة بإيواء العاملين الصحيين

 

عمال-المستشفى-الذين-يرتدون-أقنعة-واقية-للوجه-يستعدون-للنوم
عمال-المستشفى-الذين-يرتدون-أقنعة-واقية-للوجه-يستعدون-للنوم

 

عمال-المستشفى-يلجأون-إلى-كنيسة-الجنائز-وسط-إغلاق-مترو-مانيلا-(2)
عمال-المستشفى-يلجأون-إلى-كنيسة-الجنائز-وسط-إغلاق-مترو-مانيلا-(2)

 

عمال-المستشفى-يلجأون-إلى-كنيسة-الجنائز-وسط-إغلاق-مترو-مانيلا
عمال-المستشفى-يلجأون-إلى-كنيسة-الجنائز-وسط-إغلاق-مترو-مانيلا

حدائق الحيوان فى ألمانيا خالية بسبب فيروس كورونا

أغلقت حدائق الحيوان في المانيا أبوابها بسبب انتشار فيروس كورونا، وأصبحت خالية تماما باستثناء العاملين بالحديقة، وقد تقدمت حدائق الحيوان في ألمانيا بطلب للسلطات المحلية للحصول على دعم بمبلغ 100 مليون يورو، للمساعدة في رعاية الحيوانات خلال أزمة فيروس كورونا.

وقال يورج جونولد، رئيس جمعية حدائق الحيوان التي تضم 65 عضواً من ألمانيا بالإضافة إلى بعض الأعضاء من سويسرا والنمسا: «على عكس المنظمات الأخرى نحن لا يمكننا إيقاف عملنا ببساطة خلال هذه الأزمة، فالحيوانات التي تعيش تحت رعايتنا تحتاج إلى الطعام والاهتمام».

 

وأضاف جونولد إن تكاليف إدارة حدائق الحيوان تظل مرتفعة كما كانت، ومع غياب الزوار والسياح فإن مصدر دخلها ينعدم تماماً، ما يعني أن على بعض الحدائق الكبيرة التعامل مع خسائر أسبوعية قد تصل إلى نصف مليون يورو.

 

بدوره، قال مدير حديقة الحيوان في برلين، أندرياس نيريم، إنه سعيد بالدعم المحلي الذي وجده في العاصمة الألمانية، إلا أنه يشدد على أن التحديات التي تواجه حدائق الحيوان خلال هذه الفترة، صعبة للغاية، مضيفاً «علاوة على المشاكل المالية فإن الحراس يقولون إن الحيوانات تفتقد التفاعل مع الزوار».

انتشار-مرض-الفيروس-التاجي-(COVID-19)-في-برلين
حديقة الحيوان فى برلين خالية بسبب كورونا

 

تظهر-مسارات-فارغة-داخل-حديقة-الحيوانات-المغلقة-،-خلال-انتشار-مرض-فيروس-التاجي-(COVID-19)-في-برلين-،-ألمانيا-،-2-أبريل-2020.-رويترز--Annegret-Hilse
تظهر مسارات فارغة داخل حديقة الحيوانات المغلقةفى ألمانيا
 
تظهر-مسارات-فارغة-داخل-حديقة-الحيوانات-المغلقة-،-خلال-انتشار-مرض-فيروس-التاجي
تظهر الطرق فارغة داخل حديقة الحيوانات المغلقة  بسبب انتشار فيروس كورونا

 

شقيقتا-الباندا-التوأم-Paule-(Meng-Yuan)-و-Pit-(Meng-Xiang)-و-panda-meng-Meng-في-حظائرهم-في-حديقة-الحيوانات
شقيقتا الباندا التوأم في حظائرهم في حديقة الحيوانات

 

صور-طيور-النورس-في-شاطئ-فارغ-في-نيس-،-حيث-يُفرض-الإغلاق-لإبطاء-معدل-الإصابة-بمرض-الفيروس-التاجي-(COVID-19)-في-فرنسا-،-2-أبريل-2020.-رويترز--إريك-غايلارد
صور طيور النورس في شاطئ فارغ في نيس 

 

فيل-يقف-في-مكان-مغلق-في-حديقة-الحيوانات
فيل يقف في مكان مغلق في حديقة الحيوانات

 

قرد-البابون-يجلس-في-محيطه-في-حديقة-الحيوانات-،-خلال-انتشار-مرض-فيروس-التاجي-(COVID-19)-في-برلين-،-ألمانيا-،-2-أبريل-2020.-رويترز--Annegret-Hilse
قرد  البابون يجلس في محيطه في حديقة الحيوانات

 

يظهر-شبل-الباندا-في-سياجهم-في-حديقة-الحيوانات-،-خلال-انتشار-مرض-فيروس-التاجي
يظهر شبل الباندا في سياجهم في حديقة الحيوانات خلال انتشار مرض فيروس التاجي

 

يظهر-ملعب-فارغ-داخل-حديقة-الحيوانات-المغلقة-،-أثناء-انتشار-مرض-فيروس-كورونا
يظهر-ملعب-فارغ-داخل-حديقة-الحيوانات-المغلقة-،-أثناء-انتشار-مرض-فيروس-كورونا

 

يعمل-حارس-حديقة-حيوان-داخل-غلاف-الفيل-،-خلال-انتشار-مرض-فيروس-التاجي-(COVID-19)-في-برلين-،-ألمانيا-،-2-أبريل-2020.-رويترز--Annegret-Hilse
يعمل-حارس-حديقة-حيوان-داخل-غلاف-الفيل فى حديقى برلين

كورونا

فيروس كورونا

العالم هذا المساء

أخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. العالم هذا المساء.. مستشفيات إيطاليا تستخدم "الروبوت" للمساعدة فى علاج مرضى فيروس كورونا.. "كمامة لكل عضو " فى جلسات البرلمان اليابانى.. ووهان بالصين تبدأ عمليات البيع والشراء عبر جدران بلاستيكية

الأربعاء، 01 أبريل 2020 10:05 م

صور.. العالم هذا المساء.. مصانع العالم تتحول لانتاج الكمامات لمواجهة تفشى كورونا.. إندونيسيا تطلق حملات تطهير وتعقيم للشوارع للحد من انتشار الفيروس.. وبريطانيا تتخذ إجراءات أكثر شدة لمواجهة كوفيد 19

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:06 م

صور..العالم هذا المساء..الأردن يوزع سلع غذائية خلال حظر التجوال.. قطار يحمل أوكرانيين قادمين من روسيا تمهيدا لإغلاق الحدود.. متطوعون يطهرون شوارع كابول ضد كورونا.. السعودية تطلق وحدة تعقيم ذاتية أمام مركز تسوق

الأحد، 29 مارس 2020 10:00 م

صور.. العالم هذا المساء.. مظاهرات ضد الرئيس الصينى فى البرازيل بسبب تفشى كورونا فى دول العالم.. السلطات الأردنية تعزل محافظة إربد وتعلن عن عقوبات لمخالفى القرار.. وتوابيت ضحايا الفيروس تزيد فى إيطاليا

السبت، 28 مارس 2020 10:23 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب يأمر الشركات الأمريكية بتصنيع أجهزة تنفس لإنقاذ مصابى كورونا

ترامب يأمر الشركات الأمريكية بتصنيع أجهزة تنفس لإنقاذ مصابى كورونا

وزير الإعلام: الحظر الكامل وارد فى إجراءات الحكومة القادمة وأتمنى ألا نصل له

وزير الإعلام: الحظر الكامل وارد فى إجراءات الحكومة القادمة وأتمنى ألا نصل له

وزير النقل: تطهير المترو يتم بشكل دورى على مدار الساعة.. فيديو

وزير النقل: تطهير المترو يتم بشكل دورى على مدار الساعة.. فيديو

كهربا يستعيد ذكرياته فى قطاع ناشئين الأهلى بـ"صورة" مع كوكا وبيبو

كهربا يستعيد ذكرياته فى قطاع ناشئين الأهلى بـ"صورة" مع كوكا وبيبو

وزير التموين: جميع السلع تكفى لأكثر من 4 أشهر وجارى زيادة الاحتياطى.. فيديو

وزير التموين: جميع السلع تكفى لأكثر من 4 أشهر وجارى زيادة الاحتياطى.. فيديو

انفوجراف.. ماذا قال رئيس الوزراء عن الأسبوع المقبل وتطورات "كورونا" فى مصر؟

انفوجراف.. ماذا قال رئيس الوزراء عن الأسبوع المقبل وتطورات "كورونا" فى مصر؟

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

كريستيانو رونالدو الملياردير الأول فى تاريخ كرة القدم

كريستيانو رونالدو الملياردير الأول فى تاريخ كرة القدم

الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

التعليم: حافز لمدرسي الثانى الابتدائى حتى 30 يونيو بمعدل 1000جنيه شهريا

التعليم: حافز لمدرسي الثانى الابتدائى حتى 30 يونيو بمعدل 1000جنيه شهريا

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة