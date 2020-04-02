صور.. العالم هذا المساء.. إلغاء بطولة ويمبلدون للتنس بسبب كورونا للمرة الأولى منذ الحرب العالمية.. عمال مستشفى بالفلبين يلجأون إلى كنيسة الجنائز وسط إغلاق المترو.. حدائق الحيوان فى ألمانيا خالية بسبب كورونا

سيطرت أحداث كورونا على العالم هذا المساء اليوم الخميس حيث ألغيت بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، و فتحت كنسية جنائزية أبوابها لإيواء العاملين الصحيين بمستشفى قريب بالفلبين،

وإليكم التفاصيل...

للمرة الأولى منذ الحرب العالمية.. إلغاء بطولة ويمبلدون للتنس بسبب كورونا

ألغيت بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية ، حيث أدى جائحة فيروسات التاجية إلى محو حدث رياضي آخر من الراند ، في حين أن القرار بدا لا مفر منه لبعض الوقت ، منذ الإغلاق الفعلي للرياضة العالمية وتأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ، كانت ويمبلدون واحدة من الأحداث القليلة التي لم يتم إلغاؤها أو تأجيلها رسميًا.

ولكن بعد محادثات طارئة بين أصحاب المصلحة المختلفين على مدار الأيام القليلة الماضية ، أعلن نادي All England Lawn Tennis Club (AELTC) أنه من المستحيل أن يتم عقد لعبة جراند سلام ، التي كانت مقررة في 29 يونيو - 12 يوليو.

وقالت لجنة AELTC في بيان لها: "إنه لمن دواعي الأسف الشديد أن المجلس الرئيسي لنادي All England Club ولجنة إدارة البطولات قرروا اليوم إلغاء بطولة 2020 بسبب مخاوف تتعلق بالصحة العامة مرتبطة بوباء الفيروس التاجي". بيان.

وبدلاً من ذلك ، ستقام البطولة 134 من 28 يونيو إلى 11 يوليو 2021. "

تتدرب في حديقة والديها مع استمرار انتشار كورونا



تدرب جوليا فيتور لاعبة الجمباز في نادي دريسدنر الرياضي في المنزل باستخدام فيديو تعليمي



تدرب كلارا نيومان لاعبة الجمباز في النادي الرياضي دريسدنر إس سي في حدية



تدرب لاعبة الجمباز في والديها مع استمرار فيروس كورونا



تدرب لاعبة نادي دريسدنر إس سي في حديقة والديها مع استمرار انتشار مرض الفيروس التاجي



جوليا فيتور لاعبة الجمباز في نادي دريسدنر الرياضي في المنزل



فنجا لورينز تتدرب في حديقة والديها



نجا-لورينز-،-لاعبة-الجمباز

عمال مستشفى بالفلبين يلجأون إلى كنيسة الجنائز وسط إغلاق مترو مانيلا

فتحت كنسية جنائزية أبوابها لإيواء العاملين الصحيين بمستشفى قريب منها يستقبل المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك في مدينة ماكاتي مترو مانيلا.

وقد حذر رئيس الفلبين، رودريج حذر رئيس الفلبين، رودريجو دوتيرتيرودريجو دوتيرتي، الذين ينتهكون الإجراءات التي تتخذها الدولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا بأنهم قد يتعرضون لإطلاق النار عليهم إذا أثاروا المتاعب، وقال إن التعرض بالإساءة للعاملين في المجال الطبي جريمة خطيرة لا يمكن التساهل بشأنها.

وقال «دوتيرتي» في خطاب بثه التلفزيون إن من الضروري بالنسبة للجميع التعاون واتباع إجراءات الحجر الصحي المنزلي في الوقت الذي تسعى فيه السلطات جاهدة لإبطاء العدوى والحيلولة دون انهيار المنظومة الصحية الهشة بالبلاد.

وسجلت الفلبين 96 حالة وفاة بفيروس كورونا و2311 إصابة مؤكدة. وبعد أن كان عدد الإصابات صغيرا في بادئ الأمر أصبح الآن بالمئات يوميا.



أحد عمال المستشفى يرتدي قناع واقية للوجه يتصل بأحد الأقارب أثناء وجوده في مصلى الجنازة



عامل-في-المستشفى-يرتدي-قناعًا-واقيًا-يرتكز-على-وسادة-موضوعة-فوق-أغطية-المقاعد



كنيسة جنائزية تؤوي مؤقتًا العاملين الصحيين من مستشفى قريب يستقبل مرضى فيروس التاجي



عامل في المستشفى يرتدي قناع وجه واقٍ فوق المقاعد حيث تقوم كنيسة جنازة بإيواء العاملين الصحيين



عمال-المستشفى-الذين-يرتدون-أقنعة-واقية-للوجه-يستعدون-للنوم



عمال-المستشفى-يلجأون-إلى-كنيسة-الجنائز-وسط-إغلاق-مترو-مانيلا-(2)



عمال-المستشفى-يلجأون-إلى-كنيسة-الجنائز-وسط-إغلاق-مترو-مانيلا

حدائق الحيوان فى ألمانيا خالية بسبب فيروس كورونا

أغلقت حدائق الحيوان في المانيا أبوابها بسبب انتشار فيروس كورونا، وأصبحت خالية تماما باستثناء العاملين بالحديقة، وقد تقدمت حدائق الحيوان في ألمانيا بطلب للسلطات المحلية للحصول على دعم بمبلغ 100 مليون يورو، للمساعدة في رعاية الحيوانات خلال أزمة فيروس كورونا.

وقال يورج جونولد، رئيس جمعية حدائق الحيوان التي تضم 65 عضواً من ألمانيا بالإضافة إلى بعض الأعضاء من سويسرا والنمسا: «على عكس المنظمات الأخرى نحن لا يمكننا إيقاف عملنا ببساطة خلال هذه الأزمة، فالحيوانات التي تعيش تحت رعايتنا تحتاج إلى الطعام والاهتمام».

وأضاف جونولد إن تكاليف إدارة حدائق الحيوان تظل مرتفعة كما كانت، ومع غياب الزوار والسياح فإن مصدر دخلها ينعدم تماماً، ما يعني أن على بعض الحدائق الكبيرة التعامل مع خسائر أسبوعية قد تصل إلى نصف مليون يورو.

بدوره، قال مدير حديقة الحيوان في برلين، أندرياس نيريم، إنه سعيد بالدعم المحلي الذي وجده في العاصمة الألمانية، إلا أنه يشدد على أن التحديات التي تواجه حدائق الحيوان خلال هذه الفترة، صعبة للغاية، مضيفاً «علاوة على المشاكل المالية فإن الحراس يقولون إن الحيوانات تفتقد التفاعل مع الزوار».



حديقة الحيوان فى برلين خالية بسبب كورونا



تظهر مسارات فارغة داخل حديقة الحيوانات المغلقةفى ألمانيا



تظهر الطرق فارغة داخل حديقة الحيوانات المغلقة بسبب انتشار فيروس كورونا



شقيقتا الباندا التوأم في حظائرهم في حديقة الحيوانات



صور طيور النورس في شاطئ فارغ في نيس



فيل يقف في مكان مغلق في حديقة الحيوانات



قرد البابون يجلس في محيطه في حديقة الحيوانات



يظهر شبل الباندا في سياجهم في حديقة الحيوانات خلال انتشار مرض فيروس التاجي



يظهر-ملعب-فارغ-داخل-حديقة-الحيوانات-المغلقة-،-أثناء-انتشار-مرض-فيروس-كورونا