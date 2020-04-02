صور.. التزام المواطنين فى كفر الشيخ بحظر التجوال

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الخميس، الدوريات الأمنية بشوارع العاصمة للتأكد من التزام المواطنين بقرار حظر التجوال لليوم التاسع على التوالي، ضمن الإجراءات الجادة التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك ابتداءًا من الساعة الـ 7 مساءًا حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء فى إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره.

وأثنى محافظ كفرالشيخ، على التزام أهالى المحافظة التام بقرار الحظر، لتجنب تفشى فيروس كورونا المستجد، كذا الدور الذى تقوم به الأجهزة الأمنية فى المتابعة، والتنسيق المستمر مع القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية فى التعامل مع أية حالات طارئة، والتكاتف المستمر بين كافة الجهات ذات الصلة لمُحاصرة انتشار ڤيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى إقامة أكمنة ثابتة بالطرق الرئيسية لمنع مرور السيارات والتأكد من وقف حركة المواصلات " النقل الجماعى العامة والخاصة " نهائياً وذلك حتى الـ 6 صباح غد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، ويُستثنى السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.



التزام المواطنين فى كفر الشيخ بحظر التجوال



التزام المواطنين فى كفر الشيخ بحظر التجوال