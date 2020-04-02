صور .. اضبط مخالفة .. تكدس وطوابير أمام ماكينات الصراف الآلي بالزقازيق

وفي سياق آخر، تواصل مكاتب البريد بمحافطة الشرقية ، صرف المعاشات ، منذ الثامنه صباحاً وحتي الساعه الثالثة عصراً ، مدار يومي الخميس والسبت القادمين الموافقين الثاني والرابع من أبريل الحالي ، لفئه 1000 جنيه فأقل من خلال 59 منفذ جديد " مدارس - معاهد أزهرية - مراكز شباب - قاعات مجالس مدن – دور مناسبات"،تم تجهيزها بمعرفة مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف والمنطقة الأزهريه ورؤساء المراكز ومجالس المدن وتأمينها بمعرفه مديريه أمن الشرقية علي مستوي المحافظة،بجانب 328 مكتب بريد و11 ماكينة صرف آلي وذلك لتخفيف العبء من علي كاهل المواطنين فوق سن الستين ولمنع التزاحم حفاظاً علي سلامتهم من العدوي بالأمراض الفيروسية وخاصه فيروس كورونا المستجد.

يشار أن محافظة الشرقية،شددت علي أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا علي وكيلي وزارتي " الصحة- الزراعة" بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية،بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع أنحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.