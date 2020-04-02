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صور.. إلغاء 6 أسواق بمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف

الخميس، 02 أبريل 2020 12:36 م
صور.. إلغاء 6 أسواق بمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف فض الأسواق ببنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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ألغت الوحدة المحلية لمركز ومدينة "ببا"جنوب محافظة بنى سويف ، برئاسة هانى الجويلي ، اليوم الخميس، 6 أسواق بعدد من القرى التابعة لدائرة المركز .

ومنعت الوحدة المحلية الباعة من الدخول إلى المكان الذى تقام فيه الأسواق بسوق الخميس بمدينة ببا وأسواق قرى "سدس ،طوة ، قمبش، وطنسا بنى مالو وغياضة الغربية "،ومنع تواجد الباعة المترددين على أماكن تلك الأسواق ، تنفيذا لقرار الدكتور محمد هانى غنيم ، محافظ بنى سويف ، بإلغاء الأسواق ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

فيما واصلت الوحدة المحلية تنفيذ حملات النظافة صباحا ومساء بالمدينة والقرى لأى رفع مخلفات وأسفرت الحملات عن 175 طن قمامة ومخلفات وإزالة 72 حالة اشغال طريق.

وتفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، منافذ بيع السلع الأساسية والتموينية بمدينة الواسطى ، والتى يقوم على تنفيذها مجموعة من الشباب بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة ، وتحت إشراف من الوحدة المحلية وتحمل شعار" شباب الواسطى فى مواجهة الغلاء " ، حيث تهدف المبادرة لتوفير السلع الأساسية لجمهور المواطنين بأسعار مناسبة ، ومواجهة كافة صور الغلاء أو الاستغلال فى ظل تداعيات الإجراءات التى تنفذها الحكومة ضمن خطة الدولة الشاملة فى مجابهة فيروس كورونا.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة،من خلال تنظيم المواطنين ، وجعل مسافات مناسبة بينهم ، ومنع أية زحام أو تكدسات ، قائلا(المبادرة الشبابية حاجة مميزة ، ولكن لن يسمح بأى مخالفة للاجراءت الوقائية ، وأن الشباب عليهم التوعية بأهمية الالتزام بذلك ، وبكده المبادة تكون مفيدة من كل الجوانب ، فتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين عمل وطنى ، والمحافظة على صحتهم وعدم السماح بالتكدس واجب وطنى لما يشهده العالم كله من تداعيات انتشار الفيروس ).

فض أسواق بنى سويف (1)
فض أسواق بنى سويف

 

فض أسواق بنى سويف (2)
فض أسواق بنى سويف

 

فض أسواق بنى سويف (3)
فض أسواق بنى سويف 

 

فض أسواق بنى سويف (4)
فض أسواق بنى سويف

 


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