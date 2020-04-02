صحيفة:عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا فى تركيا قد يصل الى 100 الف حالة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشف جدول حالات كورونا الذي تنشره وزارة الصحة التركية يوميا عن عدد الحالات المصابة في البلاد أن تركيا أصبحت البلد رقم 10في حالات الوفيات كما اصبحت خلال الـ 10 ايام السابقه هي أسرع دولة في العالم فى معدلات الإصابة بالفيروس، بحسب صحيفة برجون التركية.

وقال رئيس غرفة اطباء انقرة لجريدة بيرجون أن عدد الاصابات في العالم الان هو 874 الف حالة، ولن تكون مفاجأه اذا وصل عدد الاصابات في تركيا الى 100 الف حالة.