اليوم السابع
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صحيفة:عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا فى تركيا قد يصل الى 100 الف حالة

الخميس، 02 أبريل 2020 01:51 م
صحيفة:عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا فى تركيا قد يصل الى 100 الف حالة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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كشف جدول حالات كورونا الذي تنشره وزارة الصحة التركية يوميا عن عدد الحالات المصابة في البلاد أن تركيا أصبحت  البلد رقم 10في حالات الوفيات كما اصبحت خلال الـ 10 ايام السابقه هي أسرع دولة في العالم فى معدلات الإصابة بالفيروس، بحسب صحيفة برجون التركية.
 
وقال رئيس غرفة اطباء انقرة لجريدة بيرجون أن عدد الاصابات في العالم الان هو 874 الف حالة، ولن تكون مفاجأه اذا وصل عدد الاصابات في تركيا الى 100 الف حالة.
 

وكان كشف وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا عن تفشي فيروس كورونا فى كافة المحافظات التركية، قائلا "نحن لم نظهر توزيع عدد الإصابات في جميع محافظاتنا حتى الآن، والسبب أن إيطاليا كانت قد فعلت الشىء نفسه، وتسبب ذلك في انتشار الفيروس من منطقة إلى كافة إيطاليا".

واضاف، بحسب موقع جرجك جوندم: نحن لا نريد أن نكرر نفس الخطأ، لقد كانت إحدى محافظاتنا خالية من كورونا، بالأمس وجد بها حالتان، لذلك لا نجد مانعا في التصريح عن عدد الإصابات في المدن".

وأكد المسئول التركى"لدينا في إسطنبول 8852 إصابة، وفي إزمير 853 حالة، وتليها أنقرة بمجموع 721 حالة، وكوجالي ب410 حالات، وقونيا 584 حالة".

وأمس سجلت السلطات التركية 600 إصابة من الكوادر الطبية بينها حالة وفاة لطبيب، وقالت وزارة الصحة التركية، أن الاختبارات لفيروس كورونا بلغت 14 ألفا و396 ترفع الإجمالى إلى 106 آلاف و799 اختبارا، بينما بلغ عدد الإصابات بين أفراد الكادر الطبى 601 إصابة، وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، قد أعلن اليوم الأربعاء، تسجل 2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 15 ألفا و678 إصابة.

 


تركيا

كورونا

وباء كورونا

اصابات كورونا فى تركيا

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