اليوم السابع
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"صحة بنها" تدشن حملة لتوعية كبار السن أثناء صرف المعاشات.. صور

الخميس، 02 أبريل 2020 03:20 م
"صحة بنها" تدشن حملة لتوعية كبار السن أثناء صرف المعاشات.. صور توزيع إرشادات على كبار السن أثناء صرف المعاشات
القليوبية إبراهيم سالم

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قامت الدكتورة مأمن رفعت رئيس قسم الثقافة الصحية بإدارة بنها الصحية ومسئولة الإعلام، بتدشين حملة لتوعية كبار السن والمواطنين أثناء صرف المعاشات من مكاتب البريد والصراف الآلي والمدارس التي خصصتها محافظة القليوبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث شملت التوعية الحرص على عدم التزاحم والإلتزام بالمبادرات التي ينظمها الشباب لمنع وجود زحام أمام مقرات الصرف.

وأكدت "مأمن" في تصريحات صحفية، أن المبادرة تضمنت الحرص على ارتداء الكمامات والتعقيم الدورى لليدين أثناء صرف المعاش، كما حرصت على التواجد بمكاتب صرف المعاش لتقديم النصح للمواطنين والتأكيد على ضرورة الإلتزام والتواجد بالمنزل خلال الفترة الحالية خاصة انها أهم الفترات التي ستمر بها مصر لمواجهة هذا الفيروس.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومي الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهي والكافتريات والنوادي الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التي تتخذها الدوله لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

توزيع إرشادات على كبار السن أثناء صرف المعاشات
توزيع إرشادات على كبار السن أثناء صرف المعاشات

 

توزيع كتيبات الارشادات
توزيع كتيبات الارشادات

 

توعية المواطنين
توعية المواطنين

 

توعية كبار السن
توعية كبار السن

 

مبادرة التوعية أمام مقار صرف المعاشات
مبادرة التوعية أمام مقار صرف المعاشات

 

منح الإرشادات لكبار السن
منح الإرشادات لكبار السن

 


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