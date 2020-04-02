صحة الشرقية: خروج 3 من مصابى بيارة الصرف الصحى من مسشفى أولاد صقر

الشرقية -فتحية الديب

أفادت مديرية الصحة بالشرقية، بتحسن الحالة الصحية لثلاثة عمال من مصابي حادث بيارة الصرف الصحي بقرية حمادة والذي أودى بحياة عاملين وإصابة 6 أخرين، تلقي ثلاثة منهم العلاج في مستشفي أولاد صقر العام وتماثلوا للشفاء فيما لا يزال ثلاثة آخرون يتلقون العلاج بمستشفى الأحرار.

وكانت نيابة أولاد صقر، برئاسة أحمد التليت، مدير نيابة أولاد صقر، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، قد طلبت تحريات مباحث مركز شرطة أولاد صقر، بشأن وفاة عاملين وإصابة 6 أخرين خنقا في بيارة صرف صحي، لمعرفة أسباب الوفاة وكيفية حدوثها.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بإصابة 8أشخاص بإختناق إثر سقوطهم في بيارة صرف صحي أثناء القيام بأعمال رفع بمحطة الصرف الصحي بالقرية التي يتم تنفيذها، وتم وفاة 2 منهما، وتم نقل المصابون الستة إلى مستشفي أولاد صقر العام، وبينهم 3 حالتهم حرجة، حيث توفي كل من " عبد الهادي عبد اللطيف عبد العزيز" و" محمد فتحي عبد السلام" وإصابة كل من " عبد المعطي عبد اللطيف عبد العزيز" و" وليد عبد البديع محمد إبراهيم " و" عوض سعيد محمد " و" محمد محمد عبد الرءوف" و" محمد رأفت الدمرداش" و" عبد الجواد محمد عبد الستار" وتم تحويل 3 منهم حالتهم حرجة إلي مستشفي الأحرار.

فيما تضاربت الأقوال ما بين قيام أحد العمال بالمحطة بمحاولة غلق محبس بغرفة أمام محطة الصرف الصحي بالقرية وهو مشروع جديد تم الإنتهاء منه وكان من المقرر أن يتم تسليمها في 17 مارس وتم التأجيل بسبب السيول وأزمة فيروس كورونا، فأصيب باختناق وحاول زملاؤه واحد بعد الأخر إنقاذه فحدثت إصابتهم التي أودت بحياة 2 منهم وإصابة 6 وجميعهم من قرية حمادة، وقال أحد أهالي القرية أن أحد العمال كان يقوم بأعمال رفع مياه من بيارة عمقها 7 متر فسقط فيها وحاول زملاءه إنقاذه، فيما ترددت رواية أخري بشأن سقوط أحد الأطفال بالبيارة ومحاولة العمال إنقاذه، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، وجهات التحقيق إلي القرية لتحديد السبب الرئيسي للواقعة.