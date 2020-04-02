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صحة الشرقية: تنفيذ خطة توعوية عن كورونا تحت شعار "خليك بالبيت"

الخميس، 02 أبريل 2020 08:25 م
صحة الشرقية: تنفيذ خطة توعوية عن كورونا تحت شعار "خليك بالبيت" جانب من حملة التوعية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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نفذت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بإشراف الدكتورة عزه رشاد مدير الإدارة، بناء علي تعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خطة توعوية تحت شعار "خليك بالبيت.. خليك إيجابي"، للتوعية والتثقيف الصحي للتصدى لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وأهمية الإلتزام بالتعليمات وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وتم ذلك مع الموظفين بالمصالح الحكومية، والعاملين ببعض البنوك، والبريد، والمحلات التجارية، وسائقي سيارات الأجرة "السرفيس"، والمواطنين بالمحافظة، لمكافحة العدوي من الأمراض التنفسية والفيروسية، حيث تم التعريف بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، والتعامل معها، والإحتياطات الواجب إتباعها لتجنب انتشارها، وكيفية تجنب الإصابة بها، كما تم التأكيد علي أهمية النظافة العامة، والشخصية، وتم التدريب علي الطرق الصحيحة لغسيل الأيدى بالماء والصابون عدة مرات خلال اليوم، ومع وجود مطهرات علي الأحواض، والتأكد من نظافة دورات المياه، وضرورة مسح الأرضيات والأسطح بإستخدام الكلور المخفف بالماء بنسبة 9 ماء إلي 1 كلور بتركيز 5% ، والتأكيد علي عدم التزاحم والتكدس بالأماكن العامة حفاظاً علي الصحة العامة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وفي سياق متصل وجه وكيل الوزارة بضرورة وضع ملصقات توعوية تهدف لتثقيف وتوعية المواطنين عن الأمراض المعدية والفيروسية المستجدة، وعمل إرشادات خاصة لزيادة الوعي الصحي لدي المواطنين، مقدماً الشكر للقائمين بالعمل والمشاركين علي الجهود المبذول من أجل زيادة الوعي الصحي للمواطنين بالمحافظة.

 

 

 


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