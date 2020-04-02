شركة مياه الأقصر تواصل مبادرة "بوسترات التوعية" بإدارات مياه الطود وأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت شركة مياه الأقصر بقيادة الواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة الشركة، اليوم الخميس، حملات التوعية وتعليق بوسترات الإرشادات للموظفين والمواطنين للتوعية الصحية لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك ضمن توجيهاته رئاسة مجلس الوزراء، بضرورة إطلاق حملات توعية بجانب التعقيم والتطهير والمكافحة حول الجمهورية، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة، وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بمدينة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت أمانى مدنى مسئولة العلاقات العامة بالشركة، إن مبادرة التوعية والتثقيف للمواطنين والموظفين بالشركة شملت تركيب بوسترات توعية بكيفية مكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19" عبر خطوات محددة بالنظافة الشخصية والطرق الصحيحة لغسل اليدين، وكيف يحمى الشخص من حوله حال ظهور أعراض الإصابة والإتصال بأرقام شركة المياه، وذلك فى محطات المياه وشبكات إدارات مياه الطود وأرمنت.

وأضافت مسئولة العلاقات العامة بالشركة، أنه أطلق فريق إدارة التوعية بشركة المياه إرشادات للتوعية الصحية بمقرالشركة وتوزيعها لعدد من الإدارات لنشرها بمحطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي، ومقر خدمة العملاء والإدارات التابعة للشركة بمحافظة الأقصر، وذلك بهدف توعية المواطنين والمشتركين والمترددين على مقرات خدمة العملاء وتوعية العاملين بوسائل وطرق الوقاية ومكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت قد واصلت شركة مياه الأقصر بقيادة اللواء مهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة، أمس الأربعاء، أعمال التعقيم والتطهير المكثفة بكافة محطات المياه والخزانات المختلفة، ضمن خطط الدولة والحكومة لتعقيم كافة المنشآت الحيوية والخدمية للمواطنين، وذلك لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث إنطلقت إدارة مياه الأقصر فى أعمال تعقيم وتطهير مقر محطة معالجة الصرف الصحي بالحبيل.

وقال اللواء مهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الأقصر – فى بيان صحفى – أنه إستكمالاً لأعمال التطهير الشامل على مستوى محافظة الاقصر، وذلك بالتطهير والتعقيم الشامل لمحطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحى ومقرات العمل والمكاتب الإدارية، وأماكن التعامل مع المواطنين للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين، حيث نفذت إدارة السلامة والصحة المهنية والتطهير بالشركة أعمال التطهير والتعقيم لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبيل وشملت محطات رفع المياه الداخلة ومحطات رفع المياه المعالجة ولوحات التحكم والمكاتب الإدارية وقاعات الإجتماعات، وتم التطهير بتنفيذ رجال إدارة التطهير ومسئولى إدارة التشغيل والصيانة بمحطة مياه الأقصر، حيث جاء ذلك إستكمالاً للمنظومة العامة للتطهير الشامل ورفع معدلات الحماية بالمحطات والمقرات الإدارية وأماكن التعامل مع المواطنين.



شركة مياه الأقصر تواصل مبادرة بوسترات التوعية



بوسترات لتوعية المواطنين بإدارات مياه الأقصر



تركيب البوسترات فى إدارات المياه بالأقصر لتوعية المواطنين



تركيب البوسترات فى شبكات المياه بالاقصر



جانب من البوسترات داخل إدارات المياه



جانب من تركيب البوسترات بشبكات المياه