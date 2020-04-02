شركة السكك الحديدية الروسية تعلق مشاريعها فى إيران بسبب كورونا المستجد

موسكو (أ ش أ)

أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية، تعليق تنفيذ مشاريعها المتعلقة بالبنية التحتية فى إيران حتى إشعار آخر بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وذكرت الشركة الروسية، فى بيان اليوم الخميس، أنها ستتوقف عن تنفيذ مشاريعها المتعلقة بتطوير البنية التحتية فى إيران حتى إشعار آخر، مشيرا إلى أنه تم إخطار الجانب الإيرانى بالقرار وأن طهران تفهمت الأسباب المتعلقة بذلك.

وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أعلنت في وقت سابق أن موسكو وطهران تعتزمان تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الطاقة النووية والكهربائية وصناعة السكك الحديدية والصناعات النفطية والغاز، وكذلك البدء بمفاوضات لتوسيع قائمة السلع التجارية المتبادلة.

وكانت السلطات الروسية اليوم الخميس، أعلنت تسجيل 6 وفيات و771 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 595 فى العاصمة موسكو، وأكد مركز العمليات الخاصة بمكافحة كورونا فى تقريره اليومى، حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم" الإخبارية، أن حصيلة ضحايا الفيروس فى روسيا بلغت بهذه الوفيات الجديدة 30 شخصا، مضيفة أن 3 من الوفيات الجديدة سجلت في موسكو وحالة أخرى في ضواحيها، بالإضافة إلى تسجيل وفاة واحدة فى كل من إقليم بيرم وجمهورية الشيشان.