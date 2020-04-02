شباب منشية الجبل الأصفر بالقليوبية يخصصون مقاعدا لكبار السن لصرف المعاشات

القليوبية نيفين طه

قام شباب منشية الجبل الأصفر التابعة لمدينة الخانكة بالقليوبية، بتوفير مقاعد لكبار السن أمام مكاتب البريد لصرف معاشتهم منعا للازدحام وحمايتهم من كورونا.

وأشار أحد الشباب المشارك بالمبادرة لليوم السابع ، ان هدف تلك المبادرة مساعده أهالينا أثناء صرف المعاش حتى يتمكنوا من الحصول على معاشهم بسهولة ويسر وأمان ، وانه تم توفير مقاعد لجميع المترددين على مكتب البريد ويكون كل مقعد على مسافة بين وبين المقعد الأخر للوقاية من فيروس كورونا، وأضاف الشباب المشارك بالمبادرة أنها لاقت أستحسان طيب من قبل الأهالى الذين قبلوا ذلك بالفرحة كما أن سهلت للجميع صرف المعاش بأمان ، بجانب أن الشباب المشارك بالمبادرة قاموا بتعقيم تلك المقاعد بجانب تعقيم مكتب البريد لحماية الأهالى وايضا لمساهمة أجهزة الدولة للتصدى والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان قد أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه سيتم تخصيص 15 مدرسة كمكاتب لصرف المعاشات لمنع التزاحم فى المناطق التى بها كثافات سكانية عالية، كما تم مخاطبة مدير أمن القليوبية لتوفير دوريات أمنية لتأمين مقار مكاتب البريد ومخاطبة العمد والمشايخ والجمعيات الأهلية ليكون لهم دورا تنظيميا ومجتمعيا خلال فترة صرف المعاشات، كما تم تكليف رؤساء المدن والأحياء بمتابعة مقار مكاتب البريد والمدارس ومراكز الشباب لتكون جاهزة إداريا وتوفير ما يلزم لها.

كما طالب المحافظ، بإعداد أماكن إنتظار مجهزة للمواطنين وتزويدها بمقاعد ومظلات للتيسير على كبار السن والحد من التزاحم خلال فترة صرف المعاشات، حيث تم مخاطبة وكيل وزارة الصحة للبدء فى تطهير وتعقيم جميع المقار قبل وبعد صرف المعاشات وذلك حفاظا على صحة المواطنين وفى إطار إجراءات المحافظة للحد من تداعيات إنتشار فيروس كرونا كإجراءا إحترازيا.