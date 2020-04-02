شباب قرية قمبش ببنى سويف يقدمون كمامات وشاى ومياه لأصحاب المعاشات

وقام مجموعة من شباب قرية قمبش التابعه لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، والبالغ عددهم أكثر من 12 شابا بمساعده كبار السن من أهالي القرية أثناء انتظار هم لصرف معاشات شهر أبريل والتي تم تخصيص المدرسة الاعداديه بنات بالقرية لاستقبال الأهالى منعا للتكدس داخل مكتب البريد المتواجد داخل القرية.

وقامت مجموعة شباب القرية المتطوعين باستقبال الأهالى أمام باب المدرسة الاعدادية بنات، حيث قاموا بتعقيم أيدي المواطنين قببل الدخول الى المدرسة وتوزيع بعض الكمامات عليهم، وتخصيص بعد المقاعد داخل فناء المدرسة يقوم الأهالي بالانتظار داخلها حتى يأتي دورهم في صرف المعاش.

وقال عبد المجيد أحمد عبد المجيد أحد شباب قرية قمبش تابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف لـ"اليوم السابع "، إنه هو ومجموعة من شباب القرية يجمعهم حب الوطن بتشكيل فريق متطوع لخدمه الأهالي من كبار السن أثناء صرف معاشات شهرإبريل داخل المدرسة الاعدادية بالقرية.

وأضاف" عبد المجيد"، أن الشباب قاموا بتوزيع المشروبات الساخنة مثل الشاي واليانسون والكركديه، بالإضافة الى المياه علي الأهالي من كبار السن اثناء انتظارهم على المقاعد المخصص لهم داخل فناء المدرسه انتظارا لصرف المعاشات.

وأضاف أنهم قاموا بتعقيم المواطنين قبيل دخول المدرسة باستخدام المطهرات وتوزيع المتاح لديهم من الكمامات والقلفظات قبيل دخولهم الي في المدرسة، موضحا أنه تم التنسيق بين الوحده المحلية لقرية قمبش ومكتب بريد القرية في اختيار المدرسة الاعدادية ، مشيرا إلى أن تلك التبرعات التي قام من خلالها الشباب بتقديم المشروبات والأدوات التطهير هى نتاج تبرعات من قبل شباب القرية الذين رفضوا ذكر اسماءهم أثناء تقدمهم بالتبرعات للمجموعه، مشيرا إلى أن تلك التبرعات لم تكن ماديا بل عبارة عن كمامات ومشروبات وأدوات مطهرة.