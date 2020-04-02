اليوم السابع
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شباب حزب مستقبل وطن يعقم ويطهر مبنى ديوان عام محافظة أسوان.. صور

الخميس، 02 أبريل 2020 01:41 م
شباب حزب مستقبل وطن يعقم ويطهر مبنى ديوان عام محافظة أسوان.. صور محافظ أسوان مع أعضاء الحملة
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بحملات التطهير والتعقيم التى تقوم أمانة حزب مستقبل وطن فى مختلف أرجاء المحافظة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، جاء ذلك أثناء قيام شباب الحزب بتعقيم وتطهير مبنى ديوان عام محافظة أسوان.

 

يأتى ذلك، انطلاقاً من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب. وبرعاية النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالمحافظة.

 

وأكد محافظ أسوان، على أصالة وعراقة الشعب المصرى عامة والأسوانى خاصة والتى تظهر بوضوح فى وقت الأزمات بصورة مشرفة مشرقة.

 

وقال سمير كامل أمين التنظيم بالحزب، أثناء مشاركته فى حملة التعقيم والتطهير وبرفقته المهندس جلال أبو الحسن أمين المجالس المحلية وعدد من أعضاء هيئة المكتب وأعضاء الأمانات النوعية وقيادات وشباب أمانة قسم أول أسوان وأمانة المرأة بالمحافظة بقيادة الدكتورة فاطمة حسام الدينإ إن حزب مستقبل وطن بمحافظة أسوان يواصل جهوده فى توجيه القوافل الميدانية التى تقوم بالتوعية والتعقيم والتطهير للمصالح الحكومية والمواقع المختلفة.

 

وأضاف، أن الحملة توجهت بعد ذلك إلى مبنى محطة السكك الحديدية بمدينة أسوان، قامت بتعقيم كافة المكاتب الإدارية ومنافذ حجز التذاكر وأكشاك بلوكات التحويلات والقطارات التى تصادف وقوفها على أرصفة المحطة، ثم توجهت مجموعات شباب الحزب الى كورنيش النيل بمدينة أسوان للاستمرار فى عملية التعقيم بهمة ونشاط وسط استحسان الجمهور الأسوانى مثمنين هذا العمل الوطنى.

 

من جانبه، أشاد النائب حسن سيد خليل، عضو مجلس النواب أمين محافظة أسوان، بجهود الشباب وبتعاون المواطنين الأسوانيين والتزامهم التام بقرارات رئيس مجلس الوزراء تعاونا مع الحكومة وتقديراً لدورها فى حماية صحة المواطنين، حيث تأتى هذه الحملات فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم القيادة السياسية ودعم ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين والتخفيف عنهم.

 

المشاركون فى حملة التطهير
المشاركون فى حملة التطهير

 

جانب من تعقيم المواطنين
جانب من تعقيم المواطنين

 

محافظ أسوان مع أعضاء الحملة
محافظ أسوان مع أعضاء الحملة

 


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