سيارات مجلس مدينة القصير تطهر شوارع قرية الحمروين

البحر الأحمر - عماد عرفة

وجه اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير ، اليوم الخميس ، بالاستمرار فى أعمال تطهير شوارع قرية الحمراوين التابعة لمدينة القصير من خلال سيارات المدينة، وكافة المواقع والمنشآت الحيوية بها، حفاظا على سلامة المواطنين، مشيرا إلى أن تلك الأعمال تأتى ضمن الإجراءات الاحترازية التى استهدفتها المدينة لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد اللواء سعد البدرى على تكثيف أعمال التطهير وفقا للخطة الجارية لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والإلتزام بالارشادات العامة التى تهدف للحفاظ على صحة وسلامة الاهالى بالمدينة.

كان نظم شباب مدينة القصير، بمحافظة البحر الأحمر، حملات تعقيم وتطهير بالشوارع الفرعية، وكذلك المناطق الشعبية، والمنشآت العامة بالمدينة، ضمن الإجراءات الوقائية التى تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه وجه اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير، الشكر لجميع الفئات المشاركة فى تلك الحملات التى ضمن الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة للشباب المتطوعين فى تطهير المناطق وكافة شوارع المدينة.

وأضاف رئيس مدينة القصير أن هناك مجموعات عمل بكافة الجهات المعنية تعمل على قدم وساق، لتطهير جميع الأماكن وتعقيمها، لعدم تفشى الفيروس بين الأهالى، مناشدا المواطنين الالتزام بمواعيد الحظر التى تبدأ من السابعة مساء حتى السادسة صباحا .

وقام شباب المدينة المتطوعين، بأعمال التطهير بمناطق مختلفة، شملت منطقة البلوكات ومنطقة السبع عمارات وشوارعها الفرعية والرئيسية ومبنى التأمينات الاجتماعية.

وأهاب رئيس مدينة القصير، المواطنين بالحد من التجمعات، لتقليل فرص الإصابة بالفيروس، موجها الأجهزة التنفيذية، بالتعامل بحزم مع المخالفين.