أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل ٦ إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ١٦ إصابة؛ منها حالتا وفاة.


أفادت بذلك اليوم الخميس وكالة الأنباء السورية "سانا" .