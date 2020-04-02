ونقل السفير الإيطالي للدكتور خالد العناني، شكر الحكومة والشعب الايطالى للحكومة والشعب المصرى.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار حرص مساء يوم الاثنين الماضي على توجيه رسالة إلى الشعب والحكومة الإيطالية من أمام أهرامات الجيزة عبر أاحد القنوات التليفزيونية الإيطالية، أعرب فيها عن تضامن الشعب والحكومة المصرية مع الشعب والحكومة الإيطالية لاجتياز هذه المحنة والقضاء على فيروس كورونا المستجد، متمنيًا للشعب الإيطالي الشفاء العاجل وعودة إيطاليا في أقوى صورها في القريب العاجل بعد انتهاء الازمة من العالم.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار قد قامت بإضاءة هرم خوفر الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة في رسالة إلى الشعب المصري و جميع شعوب العالم بالبقاء في المنزل و حماية أنفسهم و أيضاً في رسالة تحية و شكر للأطباء القائمين على حمايتنا و مكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث كتبت عبارات قصيرة بالإضاءة باللغة العربية و الإنجليزية علي واجهة الهرم (خليك في البيت، احمي نفسك، تحية للقائمين علي حمايتنا).