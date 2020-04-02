سر شوربة البطاطس فى علاج معمرة أمريكية من فيروس كورونا.. فيديو

كتبت فاطمة خليل

"شوربة البطاطس" كانت سر تعافى أمريكية يبلغ عمرها 90 عاماً من فيروس كورونا، وقالت ابنتها إن الفضل فى شفائها يعود إلى الله ثم تناول شوربة البطاطس التى جعلتها قوية المناعة فى محاربة كورونا، وفقاً لموقع "إنسايدر" ونتعرف على قصتها في هذا الفيديو.