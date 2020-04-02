اليوم السابع
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زيادة إصابات كورونا فى المغرب 49 حالة فى 24 ساعة

الخميس، 02 أبريل 2020 08:52 م
زيادة إصابات كورونا فى المغرب 49 حالة فى 24 ساعة كورونا ارشيفية
رويترز

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 أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء اليوم الخميس زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 49 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل مجموع المصابين في المملكة إلى 691 حالة.
 
وأضافت في تصريح صحفي نقلته قنوات التلفزيون الرسمية أن هناك سبع حالات وفاة جديدة في نفس الفترة، ليصل عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 44 شخصا.
 
كما ارتفع عدد المتعافين إلى 30، في حين تم استبعاد إصابة 2815 شخصا، بعدما تبين أنهم غير حاملين للفيروس.
 
ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس آذار حتى 20 أبريل نيسان من أجل مكافحة تفشي الوباء.
 
كما أتخذ عدة إجراءات اقتصادية واجتماعية لمساعدة الفئات الفقيرة والمتضررة من هذا الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية.
 
ومن ضمن الإجراءات صرف تعويضات عائلية للفئات الفقيرة والفئات التي فقدت وظائفها نتيجة حالة الطوارئ.
 
وقالت النيابة العامة المغربية اليوم الخميس إنها تابعت 4835 شخصا منذ بداية الطوارئ بسبب "خرق حالة الطوارئ الصحية"، وقدمت 334 منهم إلى المحكمة.
 
وأضافت أنها "في إطار التصدي للأخبار الزائفة"، فتحت 81 تحقيقا قضائيا، "تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية بحق 58 شخصا".

وزارة الصحة المغربية

كورونا

فيروس

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