روسيا تسجل 6 وفيات و771 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

هند المغربي

سجلت دولة روسيا 6 وفيات و771 إصابة جديدة خلال الأربع وعشرون ساعه الماضية وفق ماذكرته فضائيةة العربية فى خبر عاجل لها، وكانت السلطات المعنية فى دولة روسيا أعلنت اليوم الخميس أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قد تجاوز 3500 حالة.

ويواصل فيروس كورونا المستجد، انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تقترب الإصابات من المليون الأول، وسجل أكثر من 47 ألف حالة وفاة فى مختلف أنحاء القارة الأرضية، وتواصل السلطات المعنية فى الدول اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على هذا الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 231، وذكر وزير الصحة الكويتى اليوم شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 81.