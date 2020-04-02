اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 10:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رحلتا طيران غدا لإجلاء فرنسيين من المغرب

الخميس، 02 أبريل 2020 09:00 م
رحلتا طيران غدا لإجلاء فرنسيين من المغرب فيروس كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق من المغرب يوم غد الجمعة رحلتا طيران لإجلاء مواطنين فرنسيين بشكل تدريجى كانوا عالقين على أراضيها منذ إعلان المغرب تعليق حركة الطيران مع فرنسا وعدد من الدول لمنع انتشار وباء كورونا المستجد.
وقالت سفارة فرنسا فى المغرب إن السلطات الفرنسية تعمل قدر المستطاع من أجل حل جميع مشاكل العالقين، وذلك وفق الإجراءات المعتادة المتمثلة في الاتصالات الهاتفية، مطالبة بعدم معاودة التواصل في حالة الاتصال في مرات سابقة.
وسبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن وعد المواطنين الفرنسيين الراغبين في السفر من المغرب إلى بلادهم بتنظيم رحلات جديدة في أقرب وقت.
وقال ماكرون - في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" - "أطلب من السلطات المغربية الحرص على القيام بكل الإجراءات الضرورية حول الموضوع".


المغرب

فرنسيين

فيروس كورونا

كورونا فى المغرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب يأمر الشركات الأمريكية بتصنيع أجهزة تنفس لإنقاذ مصابى كورونا

ترامب يأمر الشركات الأمريكية بتصنيع أجهزة تنفس لإنقاذ مصابى كورونا

وزير الإعلام: الحظر الكامل وارد فى إجراءات الحكومة القادمة وأتمنى ألا نصل له

وزير الإعلام: الحظر الكامل وارد فى إجراءات الحكومة القادمة وأتمنى ألا نصل له

وزير النقل: تطهير المترو يتم بشكل دورى على مدار الساعة.. فيديو

وزير النقل: تطهير المترو يتم بشكل دورى على مدار الساعة.. فيديو

كهربا يستعيد ذكرياته فى قطاع ناشئين الأهلى بـ"صورة" مع كوكا وبيبو

كهربا يستعيد ذكرياته فى قطاع ناشئين الأهلى بـ"صورة" مع كوكا وبيبو

وزير التموين: جميع السلع تكفى لأكثر من 4 أشهر وجارى زيادة الاحتياطى.. فيديو

وزير التموين: جميع السلع تكفى لأكثر من 4 أشهر وجارى زيادة الاحتياطى.. فيديو

انفوجراف.. ماذا قال رئيس الوزراء عن الأسبوع المقبل وتطورات "كورونا" فى مصر؟

انفوجراف.. ماذا قال رئيس الوزراء عن الأسبوع المقبل وتطورات "كورونا" فى مصر؟

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

كريستيانو رونالدو الملياردير الأول فى تاريخ كرة القدم

كريستيانو رونالدو الملياردير الأول فى تاريخ كرة القدم

الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

التعليم: حافز لمدرسي الثانى الابتدائى حتى 30 يونيو بمعدل 1000جنيه شهريا

التعليم: حافز لمدرسي الثانى الابتدائى حتى 30 يونيو بمعدل 1000جنيه شهريا

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة