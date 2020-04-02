رحلتا طيران غدا لإجلاء فرنسيين من المغرب

تنطلق من المغرب يوم غد الجمعة رحلتا طيران لإجلاء مواطنين فرنسيين بشكل تدريجى كانوا عالقين على أراضيها منذ إعلان المغرب تعليق حركة الطيران مع فرنسا وعدد من الدول لمنع انتشار وباء كورونا المستجد.
وقالت سفارة فرنسا فى المغرب إن السلطات الفرنسية تعمل قدر المستطاع من أجل حل جميع مشاكل العالقين، وذلك وفق الإجراءات المعتادة المتمثلة في الاتصالات الهاتفية، مطالبة بعدم معاودة التواصل في حالة الاتصال في مرات سابقة.
وسبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن وعد المواطنين الفرنسيين الراغبين في السفر من المغرب إلى بلادهم بتنظيم رحلات جديدة في أقرب وقت.
وقال ماكرون - في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" - "أطلب من السلطات المغربية الحرص على القيام بكل الإجراءات الضرورية حول الموضوع".
رحلتا طيران غدا لإجلاء فرنسيين من المغربالخميس، 02 أبريل 2020 09:00 م
فيروس كورونا
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تنطلق من المغرب يوم غد الجمعة رحلتا طيران لإجلاء مواطنين فرنسيين بشكل تدريجى كانوا عالقين على أراضيها منذ إعلان المغرب تعليق حركة الطيران مع فرنسا وعدد من الدول لمنع انتشار وباء كورونا المستجد.
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