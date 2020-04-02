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رايات شكر لدعم جيش مصر الأبيض بطريق الكورنيش فى الإسكندرية.. صور

الخميس، 02 أبريل 2020 09:26 م
رايات شكر لدعم جيش مصر الأبيض بطريق الكورنيش فى الإسكندرية.. صور رايات لدعم جيش مصر الأبيض بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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فوجئ أهالي الإسكندرية، بانتشار رايات تحية للفريق الطبي بطريق الكورنيش أمام مكتبة الإسكندرية ومنطقة سان استيفانو، رفع رايات على أعمدة في الجزيرة الوسطي للطريق.

وحملت الرايات صورة لأداء التحية العسكرية لأفراد الفريق الطبي من الأطباء والتمريض، وعلم مصر علي خلفية بيضاء وكلمات شكر للفريق الطبي.

ولاقى هذا الأمر تحية وإشادة من المواطنين، على تلك اللافتة الطيبة لأفراد الفريق الطبي في خطوة اعتبروها إعادة لكرامه تلك الفئة.

وقال محمد توفيق، منسق الحملة الوطنية لمكافحة الفساد، إن انتشار رايات الشكر والتحية العسكرية لأفراد الفريق الطبي هي لافتة جميلة، وتؤكد على شعور القيادة السياسية بهم وتعيدهم للصفوف الأولى، رغم أنه ليس معلن عن الجهة التي قامت بهذا الأمر إلا أننا نتفهم من يستطيع فعله فكل التحية لهم.

وتوجه مجلس جامعة الإسكندرية، خلال جلسته المنعقدة، اليوم بتقنية الفيديو كونفرنس، برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة ، بالشكر لكافة الأطقم الطبية المشاركة في مكافحة فيروس كورونا في مصر، حيث قدم االشكر لإدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب، ولكل أعضاء الفريق الطبى المشاركين فى الحجر الصحى بمستشفى العجمي ومستشفى النجيلة بمطروح .

وأكد الكردى فى بيان اليوم دعم الجامعة الكامل للأطباء بمستشفيات جامعة الإسكندرية المشاركين في مكافحة فيروس كورونا بكافة السبل في حملهم الثقيل، مؤكدا ثقته في ضمائرهم ووطنيتهم، لاسيما في تلك الفترة العصيبة تمر بها بلادنا، ويقع على عاتقهم الدور الرئيسي فى حماية بلادنا والدفاع عنها فى حربها ضد فيروس كورونا ،حيث أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، أن هؤلاء الأطباء يعتبرون أبطال وجنود في خدمة وطنهم مصر، واصفا إياهم بخط الدفاع الأول عن الشعب المصري، مشيرا أنهم يسطرون بطولات بكفاحهم وتفانيهم للسيطرة على فيروس كورونا.

وتوجه مجلس جامعة الإسكندرية بالشكر لكل من الدكتور ريهام عبد الحميد، و الدكتور محمد حسن عبادة، و الدكتور زياد محمد، و الدكتور عمرو الشرقاوي بقسم الطب الحرج، و الدكتور أحمد فرج أبو النور، و الدكتور حاتم عصام بقسم الامراض الصدرية، و الدكتور شريف الشرقاوي قسم المعامل.

رايات لدعم جيش مصر الأبيض بطريق الكورنيش فى الإسكندرية (1)
رايات لدعم جيش مصر الأبيض بطريق الكورنيش فى الإسكندرية 

 

رايات لدعم جيش مصر الأبيض بطريق الكورنيش فى الإسكندرية (2)
رايات لدعم جيش مصر الأبيض بطريق الكورنيش فى الإسكندرية 

 

رايات لدعم جيش مصر الأبيض بطريق الكورنيش فى الإسكندرية (3)
رايات لدعم جيش مصر الأبيض بطريق الكورنيش فى الإسكندرية

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